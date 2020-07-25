伊斯蘭喜劇將於泰國浪漫上映　盼扭轉穆斯林負面印象

專為泰國穆斯林打造的浪漫喜劇「Ruk Na, Soup Soup」將於7月30日在泰國大銀幕上映，是泰國罕見主打穆斯林群體的電影，期盼在以佛教為大宗的泰國社會中，讓穆斯林族群的聲音被聽見，也讓主流市場容納更多少數宗教的聲音。





電影「Ruk Na, Soup Soup」由泰國穆斯林導演Kriengkrai Monwichit執導，以泰國南部為背景，故事圍繞著來自巴塔尼蘇丹國的Minnie（Sasanee Weerachat飾）展開，她是宮廷廚師的孫女，在餐廳打工的她某天遇上了前來用餐的大名星，兩人的浪漫情緣就此展開。全片氛圍輕鬆浪漫、節奏輕快，試圖扭轉大家對泰國南部「很危險、很恐怖」的負面印象。製片公司的公關經理Pathommatat Khachapa說：「導演希望能拍攝一部鮮少人探討的題材。很多人依然對泰國南部抱有根深柢固的偏見，但我們想讓大家看到泰國南部美麗、可愛之處」。





泰南三府過去曾爆發過數起武裝衝突與暴力攻擊事件，導致泰國社會對當地穆斯林的印象普遍不佳，甚至將這三府視為是危險禁地不敢前往。





近幾年，泰國文化藝術產業開始關注穆斯林文化之美，盼望以不同視角切入欣賞穆斯林文化的獨特性，讓泰國南部不再背負污名，而能展現出有別於主流媒體之刻畫，更多元、更完整的樣貌。去年，泰國短片“I’m Not Your F***ing Stereotype”（我不是你的刻板印象）就講述了泰國南部穆斯林學生在學校受到霸凌的故事而受到好評，在第30屆新加坡國際影展中拿下最佳東南亞短片獎。同年，攝影師亞斯通（Yostorn Trios）也開辦影展，以泰國南部為題材，拍攝出在鏡頭下與你我無異的泰國南部人的日常生活。



