坦承為中國情報機關工作　新加坡男子在美認罪

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國司法部今天宣布，一名新加坡人對他以美國的顧問公司為掩護、替中國情報機關蒐集情資一事認罪。法新社報導，楊忠偉（Jun Wei Yeo，音譯，又名狄克森．楊）今天進入華盛頓聯邦法院，就他被控作為外國特務的非法行為進行辯訴。美國助理司法部長德梅斯（John Demers）在聲明中表示，楊忠偉「利用職業社交網站和假的顧問公司，誘騙中國政府可能感興趣的美國人上門」。（譯者：徐睿承）1090725