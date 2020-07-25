加拿大法院公開證據 中共官媒控匯豐構陷孟晚舟

（中央社台北25日電）加拿大卑詩省最高法院24日公開華為財務長孟晚舟引渡案下一階段庭審的證據資料後，中共官媒人民網指控該案完全是美國炮製的政治案件，匯豐銀行參與構陷孟晚舟，惡意做局。美國政府先前指控孟晚舟在2013年向香港匯豐銀行做出不實陳述，謊稱華為子公司星通科技（SkycomTech）與華為無關，讓匯豐銀行為星通提供金融服務，造成匯豐可能違反美國制裁伊朗的規定；並指孟晚舟對匯豐構成「欺詐」。人民網24日刊文指控匯豐假稱不清楚華為與香港星通的關係是「公然撒謊」。根據三方往來的郵件與財報，匯豐完全知曉華為與香港星通的關係，也完全了解香港星通在伊朗的業務情況。文章稱，2012年12月，匯豐因自身不當行為，包括違反美國對伊朗制裁規定，與美國司法部簽署「延期起訴協議」。匯豐向美國司法部保證，針對全集團客戶開展審視和清理工作。在此過程中，匯豐怎麼可能識別不出華為和香港星通的關係。文章並稱，匯豐從未因華為而違反美國制裁禁令。2013年8月，孟晚舟會見匯豐高管時，香港星通的匯豐帳戶已關閉，雙方關於伊朗業務的合作已經結束。對匯豐而言，此前與香港星通的合作，不存在孟晚舟欺詐的問題；此後與香港星通也無合作，不觸及這一風險。所謂「孟晚舟誤導匯豐繼續合作」一說，根本站不住腳。文章指出，儘管業務已經終止，匯豐依然反覆要求與華為進行「溝通」。出於尊重，孟晚舟與匯豐高管會面，詳實陳述華為在伊朗的業務情況，所展示的簡報，用大量篇幅介紹華為和香港星通在伊朗的客戶、產品、合規要求、合規制度。文章表示，客戶是否在伊朗有業務，是匯豐評估合規風險的唯一要素。在這一問題上，孟晚舟沒有「隱瞞」，也不存在「誤導」。直至2017年8月，配合美國「構陷」華為到了最後關頭，匯豐才無理由終止雙方合作。中間近5年，靠著華為大規模業務，匯豐賺取豐厚利潤。文章並指控匯豐為做出「被欺詐」的假象，聲稱向華為提供了9億美元信用額度，導致經濟利益面臨風險，但匯豐實際提供的總額度上限為8000萬美元，而且2017年6月，華為就取消了這一信用額度，之前也從未動用過。文章聲稱，匯豐配合美國構陷華為，其中隱藏著巨大的利益交換：匯豐充當受害人舉證孟晚舟，以此換取美國的赦免，逃脫美國司法部對匯豐洗錢重罪的刑事指控。文章稱，2012年，美國政府就嚴重洗錢和資助國際恐怖主義行為指控匯豐，美國司法部認定：匯豐參與洗錢活動。為此，匯豐支付了19.2億美元罰金，並與美國司法部達成為期5年（2012至2017年）的「延期起訴協議」。文章表示，匯豐同意「在任何調查中配合美國司法部」，如果未能履行相關要求，美國司法部有權撤回該協議，並向匯豐提出刑事指控。正是從2012年起，匯豐一步一步設置陷阱，目標鎖定孟晚舟。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1090725