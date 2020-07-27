脫北者恐成防疫漏洞北韓怕爆　專家：因為根本沒設備治療

北韓 1 名脫北者從南韓逃回北韓邊界城市開城後，出現新冠肺炎疑似症狀，成為平壤當局目前唯一承認的疑似病例，北韓最高領導人金正恩宣布，徹底封鎖開城，除該城進入緊急狀態外，北韓全國緊急防疫系統也提升至最大。有專家指出，若北韓此例果真確診，平壤政府將更加憂心，主因便是北韓缺乏相關的治療設備與量能。
根據《美聯社》引述北韓官媒報導， 1 名 3 年前逃到南韓的脫北者，本月 19 日偷偷越境進入北韓開城，但其呼吸道檢體和血液檢查顯示該人疑似感染新冠病毒，脫北者本人、接觸者和近 5 天去過開城的人都已被隔離。
雖然北韓已於 1 月就實施嚴格管制、禁止包含中國籍遊客在內的外來人士入境，但許多國外的學者都懷疑，北韓是否真的如其官方所說「零確診」，畢竟北韓與其最大的貿易夥伴中國來往密切，而後者在去年 12 月就出現全球第 1 起已知的確診病例。
專家指出，若新冠疫情在北韓爆發，恐將造成嚴重的後果，因為北韓的公衛保健基礎設施相當脆弱，還長期缺乏醫療用品。南韓首爾世宗研究所北韓研究中心主任鄭相昌( Cheong Seong-Chang )接受《美聯社》採訪時表示，北韓領導人對新冠病毒「相當恐懼」，因為北韓欠缺基本的病毒檢測用品，也沒有足以治療患者的設備。
首爾梨花大學教授李雷夫( Leif-Eric Easley )表示，平壤當局不排除是想將疫情責任藉脫北者甩鍋給南韓，而不是友邦中國，還能對南韓施加外交壓力，進一步遏止脫北者叛逃行動。
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