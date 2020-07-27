風波燒到美駐成都總領事台籍妻！微博遭陸網友灌爆：快滾

美國駐成都總領事林杰偉（ Jim Mullinax ），因其妻為台灣美食作家莊祖宜，而意外在這波美中衝突裡成為焦點。莊的身分引起注意後，不少中國大陸的網友都湧入其微博留言，要「美國和台灣的間諜」趕快滾出中國，引發爭議。
身為外交官夫人的莊祖宜，在美中互關使館的風波中首當其衝，面對未來去向不穩、一家人分隔兩地，難免於微博上 po 文抒發情緒，卻因 2 國關係急速惡化，連之前為了新冠疫情而離開中國一事都連帶被掀出來討論。
莊祖宜先前曾發文表示，自新冠肺炎在武漢爆發後，因為美國政府要求外交人員眷屬必須立刻返美，田此她在 2 月 3 日先帶著兩個孩子返回美國，林杰偉則是繼續留在成都總領館，一家人從 2 月分離至今，已有半年之久。莊祖宜本月 1 日在微博形容當初因新冠疫情匆促離開成都，字裡行間滿是對當地的不捨，打下：「我曾經一閃念，試想二戰前猶太人為了躲納粹而離開家是否就像這樣」，讓不少好友看了相當心疼，紛紛留言鼓勵，卻也引起部分中國網友不滿，在下方嗆道：「你也別這麽難過，成都也不是你的家，你也配不上對標猶太人，你離開了我們恨不得立刻放鞭炮驅邪除穢」、「你家在確診 400 萬的美國，别自比猶太人了」、「你覺得中國不讓你回來。那你怎麼不說說，台灣不讓陸生回去，但是讓歐美的人回去？這時候也雙標了？」
莊祖宜 21 日再度於微博發文，打下：「本來興高采烈的期待這個週末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要 Jim 繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子 1 個大哭， 1 個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」也引來數千則謾罵的留言，怒罵：「趕緊滾蛋吧！一群間諜，戲倒是演的挺像真的」、「 1 個美國人帶著台灣老婆在中國做間諜工作，還動不動就熱淚盈眶，拜託，眼睛有問題就看醫生，不要在這裝」、「你就是個間諜而已，趕緊滾，少文青了，幹了什麽心裡沒點 B 數嗎？」
不過在一片謾罵聲中，仍有部分網友呼籲大眾保持理性，勿將國家之間的行為直皆影射於個人身上：「祖宜我讀過你的每本書，非常非常喜歡你和你們一家人。我們要繼續相信世界有多髒就也有多美好，希望一切非正常的狀態快點過去」、「這個微博從來不討論政治的，為何要在這裡污言穢語。她只是個樂於分享美食音樂的作家，我們看她的微博也不是因為她是領事夫人，而是她本人的才情」、「這麽多人在位外國駐華領事的親眷下怒罵，這種行為究竟是愛國，還是在給我們有五千年文明的泱泱大國抹黑」。