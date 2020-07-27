美國務卿「反共演說」標誌新冷戰　中共藉高民意能抗衡？

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）23 日發表演說《中共與自由世界的未來》，完整描述美國對中立場的轉變，在 COVID-19 疫情、新疆及香港議題上，蓬佩奧呼籲世界各國改變中國共產黨，否則中共將改變世界，並將此形容為自由世界與暴政之間的抗衡。同時，美中雙方相繼關閉總領事館，使轉圜空間縮減、衝突升級，外界普遍認為有「新冷戰」的跡象。
《路透社》22 日的報導指出，雖然有鑒於美國－蘇聯對抗造成的長期影響，仍有很多政策制定家、戰略研究觀察不願意以冷戰形容美中關係，但顯而易見的是雙方利益衝突、矛盾越來越多。這兩大強權都在國際上積極拉攏盟友，基本已符合了新冷戰的定義。
蓬佩奧的演講用詞強烈，讓中國外交部的回應看起來相對保守。在例行記者會上，發言人汪文斌回應記者提問，表示美中局面是「中方不願看到的，責任完全在美方」，除了表達強烈憤慨、嚴正交涉，發言人也強調中國奉行「獨立自主的和平外交政策」。
美中雙方發言的溫度差，讓外界擔憂「新冷戰」的跡象，探討中國方面該怎麼應對，大部分觀察家認為，美中衝突最有可能就像美蘇冷戰一樣，在虛實刺探、軍備競爭中持續下去，直到雙方無法承受代價。
《自由亞洲電台》引述中國民運人士魏京生，認為習近平若繼續掌權，美中關係會越來越緊張，除了影響經濟也可能釀成戰爭。華盛頓智庫戰略暨國際研究中心資深研究員葛來儀（ Bonnie Glaser ）認為，美國無法與中國「完全不相往來」，也不會切斷與中國的外交關係。這不僅是川普與習近平之間的衝突，而是美中菁英團體的對抗。
美蘇抗衡時期，大部分時間維持冷戰，代理人戰爭包括越南、阿富汗、朝鮮半島等發展中國家，熱點則是古巴導彈危機。而美中衝突則是修昔底德陷阱 （ Thucydides Trap ）的例子，中國是如雅典的新興強權，挑戰的是現有強權、如斯巴達的美國。現今除了冷戰，美中可能在南海、台灣海峽發生軍事衝突。
外界好奇，中國政府的高支持度是否能支持其與美國進行冷戰博弈。美國哈佛大學甘迺迪政府學院（ Harvard Kennedy Schoo ）阿什民主治理與創新中心（ Ash Center for Democratic Governance and Innovation ）7 月 8 日發布研究《理解中共韌性：中國民意長期調查》（ Understanding CCP Resilience: Surveying Chinese Public Opinion Through Time ），2016 年中國人民對中共政府的滿意度高達 93.1%，是該調查自 2003 年以來的新高。
剛份報告由三位學者共同進行，並自 2003 年至 2016 年在中國進行共 8 次調查，3.1 萬城鄉居民參與。研究團隊指出，從數據上來看可以發現：一、自 2003 年中國人民對國家政策、地方行政的滿意度逐漸增加，而有趣的是越邊緣、貧窮的地區，滿意度相對更高。二、中國人民對的態度反應生活物質的變化，這代表持續的經濟衰退或自環境惡化會破壞民眾支持度。
研究團隊認為，中共目前沒有民眾動盪的威脅，但不能將支持度視為理所當然，中國人的滿意度和生活條件優劣直接相關，這對政府領導來說是把雙面刃，民眾會期望生活水平持續改善。數據指出，在中國經濟成長放緩、環境惡化的現實，中國人民的滿意度仍有下降的可能。
一些分析以美蘇冷戰歷史為例，認為美中衝突最後會意外解決，而非正面軍事衝突。但如同蘇聯解體是中共盡可能避免的歷史教訓，因此仍不能保證美中新冷戰會以相同的方式結束。