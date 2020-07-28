美國對中國強硬是社會共識　華爾街日報：北京將付出代價

川普政府近期就貿易戰、 COVID-19 疫情、南海等議題與中國的矛盾漸深，美國下令關閉中國駐休士頓總領館，而中國也關關閉美國駐成都總領館作為報復，外界認為美中關係來到 1972 至今的新低點。《華爾街日報》22 日分析，若中國將川普政府強硬的對中態度視為選舉年的賭博，那將是個錯誤認知。因為不只是川普，美對中態度的轉變是藍領階級選民、菁英團體以及企業的共識。
《華爾街日報》 22 日發表社論《新中國現實》（ The New China Reality ）一文，指出民主黨儘管對川普的伊朗的行動嚴厲批評，但對於北京卻傾向沈默或鼓舞。若民主黨候選人拜登當選總統，未來政府也將延續調查中國在美的犯罪行動，以及反情報戰略，西太平洋的緊張情勢也預期將延續。
自 COVID-19 疫情爆發後，中國變得更加好戰，觀察家不斷爭論不休：是中國自認變得強大了，還是習近平處近危險？但不論如何，這都迫使個多國家與美國站在同一陣線，認為中國對世界秩序來說是個威脅，而美國需要盟友來對抗中國。
美國政府關閉休士頓領事館、否定中國在南海宣示的主權等政策，目的是傳遞訊息「西方國家無法控制中國的行為，但能夠讓其付出代價」。社論稱，美國應該還曾出資協助中國公民網路「翻牆」。
面對美中日益升溫的緊張局面，《華盛頓日報》指出對抗的風險非常巨大，認為沒有人希望外交和經濟緊張演變成軍事衝突。北京過去確信，不會因濫行嚐到後果，而現在美國希望透過政策讓中共領導了解到，繼續任意妄為的代價將十分龐大。