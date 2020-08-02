中國「支援先遣隊」抵達香港　加速建設方艙、擴大篩檢

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，今（ 2 ）日預計將增加約 110 例，累計病例突破 3500 例。中國國家衛健委組成「核酸檢測支援隊」、「方艙醫院支援隊」抵達香港開始工作，預期分別停留一個月、半年。
據香港媒體報導，中國中央組建的「核酸檢測支援隊」共有 60 名成員，其中 7 名先遣隊成員今（ 2 ）日已經抵達香港，協助實驗室進行工作，近一步擴大篩檢量。其中有消息指隊長為余德文，為廣東省衛健委二級巡視員、曾擔任過廣東支援湖北武漢醫療隊指揮部總指揮，支援隊成員可能由廣東 20 多間公立醫院選派。
「方艙醫院支援隊」將由 6 位湖北省專家進行支援，主要成員為武漢大學人民醫院接管方艙醫院的核心成員，加上 2 名建築公司專家。「方艙」支援團隊已經取得香港亞博館（亞洲國際博覽館）的平面設計圖，將進行排氣通風管線改造。
據中國媒體《長江日報》報導，武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛透露，早在 7 月 23 日，專家小組就在中央安排下，與港方召開視訊會議，分享武昌方艙醫院的運行和管理等方面經驗，並在 27 日就得悉要赴港協助。
香港食物及衛生局局長陳肇始表示，港府將會先找尋「方艙」適合地點，如果得到國家支持，在香港建臨時有利於幫助醫管局，將與內地支援隊討論可行性、運作等問題。
香港醫管局行政總裁高拔陞表示，目前亞博館較符合「方艙」的硬體條件，亞博一號館以首先改建為社區治療設施，提供約 500 張病床，希望短時間能建成臨時醫院，但建築設計、法規仍待商討。
陳肇始表示，中央協助能夠進一步擴大篩檢量，上個月月中至今篩檢取樣已超過 10 萬件，許多人員需要進行多一次篩檢，因此需要龐大篩檢能量，但港府會對「全港檢測」小心研究。
香港有部分區議員提出質疑，要求港府說明：香港是否真的需要中國協助？香港本身的檢驗能量多少？中國內地派遣的檢測人員是否有香港的專業資歷？以及受檢者的基因樣本將如何處理？
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。