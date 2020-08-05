美國衛生部長將訪台　讚台灣是民主抗疫典範、望促進合作

美國在台協會（ AIT ）今（ 5 ）日表示，美國衛生公共服務部部長阿薩爾（ Alex Azar ）將於近期訪台，這將會是首位訪台的美國衛生部長，也是 6 年來首位訪台的內閣成員、1979 年以來層級最高的訪台美國內閣官員。阿薩爾表示，此行將會強化與台灣之間的夥伴關係，促進雙方在對抗新冠疫情（ COVID-19 ）的合作，並稱讚台灣是自由、民主社會成功控制疫情的模範之一。
據美國在台協會，總統川普於 2018 年簽署了《台灣旅行法》，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼、追求共同利益，並擁護將美國、台灣及全球民主大家庭串連起來的共享價值。本次訪問為此項美國政策的一環。
衛生部長阿薩爾將代表川普總統，會見台灣資深公衛官員疫情醫護人員及專家，以及其他台灣夥伴，共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係，以及台灣作為全球醫療設備和關鍵技術的可靠供應者。此行陪同的還有美國在台協會主席莫健大使（ James F. Moriarty ）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官米契爾‧沃爾夫（ Mitchell Wolfe ）、美國衛生部幕僚長布萊恩‧哈里森（ Brian Harrison ）、美國衛生部全球事務辦公室主任蓋瑞特‧格里格斯比（ Garrett Grigsby ），以及其他政府成員。
而根據美國《總統繼任法》，衛生部長排序為 12 ，高於運輸部長（ 14 ）和環保署長（ 13 ），也就是說，阿薩爾是 1979 年台美斷交以來訪台的美國閣員中，總統繼位排序最高的一位。
阿薩爾於個人推特上也發文，透露將會在近期拜訪台灣，傳達總統川普對全球公衛領導者的支持，並重申共同的信念：自由民主的社會是保護、促進健康的最佳模式。台灣在 COVID-19 全球疫情期間是公衛領域「透明度及合作」的典範，這次旅行將有機會加強與台灣方經濟、公衛合作。
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