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印度擴大禁用中國手機App　小米百度遭殃

中央社
calendar_today2020-08-06 14:42:24update2020-08-06 14:42:57

▲印度總理莫迪（ Narendra Modi ）。（圖／翻攝莫迪臉書）
▲印度總理莫迪（ Narendra Modi ）。（圖／翻攝莫迪臉書）
（中央社新德里5日綜合外電報導）路透社今天引述3個消息來源報導，印度已禁止一些小米集團、百度公司等中國企業推出的手機應用程式（App），這是印度政府在兩國邊境衝突後打擊中國企業的最新之舉。

今年6月，印度宣告59個來自中國的應用程式不合法，會威脅到印度「主權及完整」，包括北京字節跳動科技有限公司開發的影音分享應用程式TikTok、阿里巴巴集團的UC瀏覽器（UC Browser）、小米的MiCommunity等。

消息人士透露，近幾週，印度又針對47個應用程式發布禁令，但未像6月那樣大肆公告，其中多數是先前被禁應用程式的翻版或新版本，但也有少數新的應用程式列入禁用名單，例如小米的Mi Browser Pro和百度的搜尋應用程式。

目前還不知道有多少新的應用程式被禁，印度資訊科技部及中國駐新德里大使館均未置評。中國先前抨擊印度禁用這些應用程式的決定。

小米在印度的發言人說，小米試圖理解事態發展，並將採取適當措施。百度則拒絕回應。

路透社提到，多數小米手機都內建自家瀏覽器應用程式Mi Browser，如今被禁，可能意味小米必須停止在印度上架的新手機內預置這款程式。

根據香港市調機構Counterpoint Research，小米在印度是智慧型手機銷售冠軍，擁有近9000萬名使用者。

印度禁用手機應用程式的措施，與反制中國在印度支配網路服務市場有關，尤其此前，兩國部隊今年6月在交界處衝突，印度有20名軍人喪命。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090806

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