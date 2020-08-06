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提名演說打破傳統 拜登改線上川普擬借白宮

中央社
calendar_today2020-08-06 14:33:54update2020-08-06 14:34:13

▲美國總統將於 11 月開跑，民主黨拜登和共和黨川普正努力為 2020 總統鋪局。（合成圖／左取自拜登臉書；右取自川普臉書）
▲美國總統將於 11 月開跑，民主黨拜登和共和黨川普正努力為 2020 總統鋪局。（合成圖／左取自拜登臉書；右取自川普臉書）
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統大選進一步陷入前所未有的境地，篤定代表民主黨問鼎白宮大位的拜登宣布，將在網上接受民主黨提名；競選連任的川普則打算打破傳統，在白宮發表他的提名演說。

在美國總統大選過程中，兩黨提名候選人大會向來為競選活動的高潮。

拜登（Joe Biden）原本計劃出席8月17日至20日在密爾瓦基（Milwaukee）舉行的民主黨提名總統候選人大會。基於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，大會規模已比往年大幅縮減，但民主黨認為風險仍高，因此改為全部線上進行。

拜登競選團隊指出，由於新型冠狀病毒的健康風險，拜登將在德拉瓦州（Delaware）家中，透過網路發表接受提名的演說。

川普將於8月27日接受共和黨提名並發表演說，大會原預計在北卡羅來納州舉行，但因疫情而取消，只得緊急改提替代方案。

川普提出構想，要在白宮發表他的提名演說。此舉引致國會議員與倫理學者批評，認為拿不具黨派色彩的公務場地發表個人政治演說，可能涉及違法。

法新社指出，美國歷任總統都必須遵守分際，個人競選活動不可與納稅人付費支持的公務混為一談，若川普執意將白宮南草坪（South Lawn）當成個人競選舞台、發表提名演說，會打破最起碼的總統分際。

路透社報導，川普宣稱「這是合法的」，他說「海契法」（Hatch Act）禁止領袖以公物交換政治利得的條款並不適用於他，「如果我使用白宮場地，我們可以替政府省下大筆的差旅與維安經費」。

1939年頒布的「海契法」主要是規範聯邦政府行政部門工作人員從事某些政治活動。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1090806

關鍵字

總統大選 川普 美國 提名演說 拜登

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