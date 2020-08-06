北京上百萬「低端人口」住地下室　成社會最底層「鼠族」

據中國媒體報導，北京逾 2100 萬人口中有三分之一，約 700 萬人是外來務工者、農民工。這些人惡劣的生活環境逐漸受到外界重視，外國媒體將這些居住在地底下、掙扎求生的人們稱為「鼠族」（ Rat Tribe ）。他們現在居住的「地下室」有些最早是毛澤東時期，因為冷戰核武威脅，政府鼓勵民眾開挖地下防空洞，作為避難、儲備物資之用。
最後冷戰在 1991 年結束，核武衝突也沒有發生，但中國迎來了一波改革開放。隨著經濟快速發展，貧富差距的問題也逐漸浮現。前往北京的農民工、弱勢族群逐漸住進城市這些陰暗的角落。
2000 年代，中國當局開始透過政策管理、減少「低端人口」，希望將北京打造成符合「國際都市」的形象，推動各項專項計畫整頓市容，在 2010 年正式禁止民眾居住在地下室。
然而英國《每日郵報》昨（ 5 ）日報導，至今在社會底層，仍有成千上萬居民生活在惡劣的環境。地下室因為沒有通風，加上住戶會把衣物掛在室內，造成空氣中瀰漫著霉味。地下室的盥洗設備、廚房往往是一群住戶共用，環境髒亂，狹小的房間只能夠容納一張床。
南加州大學教授安妮特・金（ Annette Kim ）曾在 2013 年對這些地下房屋市場進行研究，指出現今地下室的數目仍居高不下的原因，是為了因應不斷增加的需求，而這些新地下室也往往是違建。這些人大多是從外地來到北京的年輕勞動者，從事服務員、店員、工人，無法負擔一般房屋的租金。
安妮特・金說道「對長期居住在地下室的老年人來說，他們的夢想是下一代的孩子們能夠在地上生活」對這些「低端人口」來說，陽光、空氣、水都難能可貴。但儘管中國當局法律禁止居住在地下室、生活條件惡劣，地下房市仍非常活躍，對成千上萬的勞工來說，居住在地下可能是唯一選擇。
清華大學社會系教授郭於華對《 BBC 》表示，官方解決大城市人口膨脹的方向，和城市發展生態相反，城市生態應該是自然演進，而不是權力硬性計劃、干預、管控。北京的外來人口，實際上滿足了當地勞動力方面的需求，希望政府能夠加強公共管理的工作。