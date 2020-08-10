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大爆炸只是火上加油　黎巴嫩政經危機非一日之寒

中央社
calendar_today2020-08-10 06:23:08update2020-08-10 06:23:43

▲黎巴嫩大爆炸釀成嚴重死傷，貝魯特幾乎被摧毀，援救工作也還在進行中。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎巴嫩大爆炸釀成嚴重死傷，貝魯特幾乎被摧毀，援救工作也還在進行中。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社貝魯特8日綜合外電報導）黎巴嫩首都貝魯特4日大爆炸造成近150人喪命、數十萬人無家可歸，經濟損失難以估算，民怨因此益趨沸騰；但黎巴嫩危機非因一日之寒，這場大災難前政經狀況早瀕臨崩潰邊緣。

新聞機構Peoples Dispatch報導，黎巴嫩去年因加稅引爆示威後，一年來民眾抗爭不斷，顯見人民對當權者早已徹底死心。這一年來政經局勢每下愈況，政府無力處理問題、未能展開政策改革，以致人民苦日子不斷，對當前體制的不滿當然更是與日俱增。

但把這一切全怪到執政階層頭上，其實是沒看到事情全貌；政壇普遍貪瀆、對現今危機處理效能不彰，當然都是民怨沸騰之因，然而這些都非黎巴嫩特有問題，要判斷黎巴嫩的危機，唯有綜觀新自由經濟秩序的影響、武漢肺炎疫情的重大衝擊，以及西亞更廣泛的地緣政治，才能做出結論。

黎巴嫩前總理哈里里（Saad Hariri）去年10月在抗爭正熾之際宣布辭職，3個月後的今年1月，狄亞布（Hassan Diab）接任總理，首要工作便是解決示威者提出的問題和要求。

但疫情爆發重創了經濟復甦機會，由於旅遊與金融業合計占黎巴嫩2018-19年國內生產毛額（GDP）40%，旅遊業受疫情影響一蹶不振、來自波斯灣與世界其他地區的匯款大減，莫不都對黎巴嫩經濟帶來了巨大衝擊。

作為一個高度仰賴進口的國家，黎巴嫩在封城期間物價飛漲，惡性通膨爆發，近半數人口生活在貧窮線下，失業率高達35%。3月間，黎巴嫩還因無力還債，宣布一筆國際債務將會違約，因此多數國際金融機構與政府都已拒絕再貸出更多款項。

而過去30年任由銀行體系掌控經濟的政策，現在也讓黎巴嫩嚐到了苦果。經濟過度自由化的結果，就是現在任何形式的全球動盪，都會讓黎巴嫩不堪一擊。

造成黎巴嫩如斯境況還有一個重要原因，那就是它的地緣政治重要性。

美國對地處重要盟邦以色列北方、敘利亞西南方的黎巴嫩有興趣自不在話下，但黎巴嫩政經穩定極度仰賴鄰國，這些國家不時干預其內部政治，反會導致政局不穩。

舉例來說，黎巴嫩境內的真主黨（Hezbollah）不被沙烏地阿拉伯等美國盟邦接受，試圖把真主黨逼到絕境。諸如此類弱化真主黨在黎巴嫩政治基礎的外部行動，可能導致更多問題。

在英國倫敦國王學院（King's College）教授中東歷史的薩非丹（Hicham Safieddine）受訪時表示：「公然親以色列的華盛頓利用金融制裁與外交威脅，脅迫黎巴嫩接受其區域政策來換取支持」。

他指出，美國趁人之危推動在黎巴嫩的區域政策，或許會對黎巴嫩的穩定帶來更大惡果。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1090809

關鍵字

貝魯特 民怨 政經危機 黎巴嫩 大爆炸

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