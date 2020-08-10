香港蘋果逾百職員個資遭起底　「毒蘋果」疑中國公安洩密

據港媒報導，香港《蘋果日報》170 名現任、離職員工的資料，包括照片、中英文性平、生日及電話號碼等都被放在網路上。《蘋果日報》經過內部調查，共 58 人的照片與港澳居民往來中國內地的「回鄉證」相同，其中有些人更表示網路上那張照片指用在申請回鄉證上；其中一名記者更指認被「起底」的資料名字有誤，和 2008 年前往北京採訪奧運時申請「回鄉證」時，旅行社打錯的名字一樣。報導引述學者分析，資料很有可能是國家級公安機關洩密。
香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，這些字料可能來源包括：代辦機構（中國旅行社）、中國旅館及航空公司，以及負責發證的公安部出入境管理局。
目前這個網站已在香港媒體發出律師信後於 4 日晚間關閉，但推特上仍有一個疑似已停止運作的分身網站，上頭唯一一張照片就是黎智英，內容格式和其他洩密資料相同。
「毒蘋果」長期以來針對《蘋果》作出多次起底，香港《蘋果日報》總編輯羅偉光回應，每次都向起底網站發律師信函，網站數天後被移除，認為背後可能有組織，一方面迴避法律責任，一方面做到威嚇效果。
另外，香港警方逮捕黎智英後，民主黨發表聲明表示，港府首次以《港區國安法》拘捕「傳媒人士」、大舉搜查傳媒的辦公室，對業界產生震懾效應，擔憂《基本法》對新聞和言論自由的保障危在旦夕。民主黨指出，自國安法實施，拘捕和通緝人數逾 20 人，高壓手段帶來寒蟬效應，敦促政府停止以法律為武器攻擊不同政見的人士。