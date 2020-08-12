NOW早報／黎智英沒在怕！《港蘋》狂印55萬份、股價急升

黎智英被抓也不怕！《港蘋》狂印55萬份、壹傳媒股價急升





香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日上午因涉嫌違反《港區國安法》遭到逮捕，連同其兒子和幾位公司高層也都被抓，位於將軍澳的總部也遭到搜查，香港記協及泛民派人士痛批有如白色恐怖再現，意圖扼殺香港的新聞自由。不過遭遇此番空前的危機，反而刺激壹傳媒股價急升，旗下的《香港蘋果日報》更是堅守岡位大量印報，意外掀起一波「買蘋果、撐香港」的風潮。





《香港蘋果日報》10日報導稱，雖然壹傳媒的股價昨早一度因港警大動作逮捕黎智英而急跌了16％ ，但隨後就有買盤迅速吸納，令股價在10日午後逆轉，一度急升344％ ，高見0.4元，收報0.255元，升183％，成交3.94億元，市值由2億反彈至6.7億元，成為升幅最大港股，成交額3.94億元，為2000年以來最大成交，也成為當天盤中漲幅最大的1支港股。不只如此，壹傳媒股價繼昨天收盤暴漲183％後，昨（11）日開盤後最高又一度升抵0.79港元，升幅達209.8％ 。





港警大動作拘捕黎智英等壹傳媒高層，又在10日晚間拘捕前香港眾志成員周庭，前香港眾志祕書長黃之鋒在社群媒體上呼籲港人集體買報，並以身作則，貼出成功購入《香港蘋果日報》的PO文，揚言「 一定繼續挺落去，我們對香港人有信心 。」



逮捕行動發生後，《香港蘋果日報》也發表譴責聲明，11日不但照樣出刊，還二度加印，從平常只印7萬份增加到35萬份，後來又追加到55萬份，香港各區從昨天深夜到昨天早上都出現熱烈的購買情況。《香港蘋果日報》強調，一定會堅守崗位、撐到底，絕不因強權而退縮。





部分分析認為，雖然壹傳媒風格辛辣、以八卦、狗仔風格著稱，但黎智英面對香港的民主自由問題一向直言敢說，還積極投入反送中運動，連入獄、喪命也不怕，反而更激起港人團結之心，全香港一同撐蘋果與新聞自由。





而根據港媒報導，黎智英11日早被押往西貢遊艇會搜證，之後又被帶回西九龍警察總部及旺角警署，黎智英等人遭扣查約36小時後，晚間陸續交保獲釋，包括：黎智英長子黎見恩與次子黎耀恩、香港壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光、壹傳媒行政總監黃偉強、「香港故事」成員李宇軒、學民思潮前成員李宗澤，以及前香港眾志副秘書長周庭。黎智英在被扣查近40小時後，今（12）日凌晨也獲准保釋，離開旺角警署。據悉，黎智英以50萬港幣（約新台幣190萬元）交保，名下5000萬港幣（約新台幣1.9億元）資產也遭凍結。



▲香港蘋果日報大幅報導黎智英被捕一事，並揚言將堅持到最後一刻。（圖／美聯社／達志影像）

今日天氣／水氣仍多、天氣不穩！中部以北及山區慎防大雨





今（12）天台灣附近環境水氣仍多，故南部、台東及離島地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地天氣型態以多雲為主；午後主要在中部以北及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨之機會，天氣仍較不穩定，外出請攜帶雨具備用。





環太平洋軍演8月17登場 國軍仍未獲美國邀請





美國參議院7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演。國防部昨（11）日表示，國軍仍未獲美國邀請參加環太平洋軍演。





國防部今日例行記者會上，國防部發言人史順文答覆記者提問表示，目前並未接獲相關的訊息。未來在有助區域穩定和平，確保國家利益，符合軍事戰略及整體防衛構想前提下，審慎評估，以循序漸進方式，爭取以觀察員身份參與觀摩聯合計畫作為與人道救援等重點科目。



另外，針對前總統馬英九表示,「兩岸若開戰，美軍根本不可能來？」一事，史順文答覆表示，國家安全不能依賴外援。中共從來都沒有放棄以武力犯台，是升高台海緊張情勢的根源。國防部秉持國防必須靠自己，自己的國家自己救的精神，持續透過聯合情監偵作為，以及國軍官兵的勤訓精練，以達捍衛國家安全的重責大任。



兩年一度的環太平洋軍演（RIMPAC）是美國主導，在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，2020年環太平洋軍事演習將在8月17日至31日於夏威夷週圍海域舉行，美國已邀請25個國家參加，中國則是繼2018年之後，再度被排除在外。



▲兩年一度的環太平洋軍演是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習。圖為2014年美國海軍參與軍演照片。（圖／美國海軍）

超性感！大元成功鏟肉8公斤 穿深V辣露大腿根





近期轉戰台語戲《羅雀高飛》的女主角大元（林艾璇），日前突然在臉書貼出一系列性感惹火的深Ｖ泳裝照，照片中的她穿著紅色綁帶連身高衩泳裝，大秀蜂腰翹臀與一雙大長腿，讓粉絲直呼太犯規！





大元時常在臉書PO出大嗑美食的照片，3月初更無奈表示因為「網球肘」的關係讓她現在運動方式受限，在不能運動卻食量驚人的狀態下，體態突然大幅消風，大元表示，「我真的很愛吃、管不住自己的嘴，最肉曾到達56KG，也因為跟其他團員比起來較肉，常常大家都吃炸雞薯條，只有我被規定只能吃菜。那時候為了控制體態很辛苦，但數字大多在5字頭左右，也降不下去。」





談到過去的爆肉時期，大元表示，「每次拍戲試裝我都很痛苦，除了很多衣服穿不下，我記得一次拍戲拍到一半，我的褲子還整個炸開，整個超丟臉，但最令我打擊的是，網路上留下太多肥胖的醜照了，雖然大家都會一直安慰我，肉肉的也很可愛，但照鏡子都覺得自己像母豬一樣，真的讓我好受打擊。」



