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NOW早報／黎智英沒在怕！《港蘋》狂印55萬份、股價急升

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 06:00:00

▲黎智英被捕並未讓《壹傳媒》和《香港蘋果日報》因此噤聲，反而繼續守住工作岡位，許多香港人也以漏夜或清晨排隊購買報紙的方式，表達對民主、自由的堅持。（圖／翻攝自立場新聞）
▲黎智英被捕並未讓《壹傳媒》和《香港蘋果日報》因此噤聲，反而繼續守住工作岡位，許多香港人也以漏夜或清晨排隊購買報紙的方式，表達對民主、自由的堅持。（圖／翻攝自立場新聞）

黎智英被抓也不怕！《港蘋》狂印55萬份、壹傳媒股價急升

香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日上午因涉嫌違反《港區國安法》遭到逮捕，連同其兒子和幾位公司高層也都被抓，位於將軍澳的總部也遭到搜查，香港記協及泛民派人士痛批有如白色恐怖再現，意圖扼殺香港的新聞自由。不過遭遇此番空前的危機，反而刺激壹傳媒股價急升，旗下的《香港蘋果日報》更是堅守岡位大量印報，意外掀起一波「買蘋果、撐香港」的風潮。

《香港蘋果日報》10日報導稱，雖然壹傳媒的股價昨早一度因港警大動作逮捕黎智英而急跌了16％ ，但隨後就有買盤迅速吸納，令股價在10日午後逆轉，一度急升344％ ，高見0.4元，收報0.255元，升183％，成交3.94億元，市值由2億反彈至6.7億元，成為升幅最大港股，成交額3.94億元，為2000年以來最大成交，也成為當天盤中漲幅最大的1支港股。不只如此，壹傳媒股價繼昨天收盤暴漲183％後，昨（11）日開盤後最高又一度升抵0.79港元，升幅達209.8％ 。

港警大動作拘捕黎智英等壹傳媒高層，又在10日晚間拘捕前香港眾志成員周庭，前香港眾志祕書長黃之鋒在社群媒體上呼籲港人集體買報，並以身作則，貼出成功購入《香港蘋果日報》的PO文，揚言「 一定繼續挺落去，我們對香港人有信心 。」

逮捕行動發生後，《香港蘋果日報》也發表譴責聲明，11日不但照樣出刊，還二度加印，從平常只印7萬份增加到35萬份，後來又追加到55萬份，香港各區從昨天深夜到昨天早上都出現熱烈的購買情況。《香港蘋果日報》強調，一定會堅守崗位、撐到底，絕不因強權而退縮。

部分分析認為，雖然壹傳媒風格辛辣、以八卦、狗仔風格著稱，但黎智英面對香港的民主自由問題一向直言敢說，還積極投入反送中運動，連入獄、喪命也不怕，反而更激起港人團結之心，全香港一同撐蘋果與新聞自由。

而根據港媒報導，黎智英11日早被押往西貢遊艇會搜證，之後又被帶回西九龍警察總部及旺角警署，黎智英等人遭扣查約36小時後，晚間陸續交保獲釋，包括：黎智英長子黎見恩與次子黎耀恩、香港壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光、壹傳媒行政總監黃偉強、「香港故事」成員李宇軒、學民思潮前成員李宗澤，以及前香港眾志副秘書長周庭。黎智英在被扣查近40小時後，今（12）日凌晨也獲准保釋，離開旺角警署。據悉，黎智英以50萬港幣（約新台幣190萬元）交保，名下5000萬港幣（約新台幣1.9億元）資產也遭凍結。

▲香港蘋果日報大幅報導黎智英被捕一事，並揚言將堅持到最後一刻。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港蘋果日報大幅報導黎智英被捕一事，並揚言將堅持到最後一刻。（圖／美聯社／達志影像）

今日天氣／水氣仍多、天氣不穩！中部以北及山區慎防大雨

今（12）天台灣附近環境水氣仍多，故南部、台東及離島地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地天氣型態以多雲為主；午後主要在中部以北及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨之機會，天氣仍較不穩定，外出請攜帶雨具備用。

環太平洋軍演8月17登場　國軍仍未獲美國邀請

美國參議院7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演。國防部昨（11）日表示，國軍仍未獲美國邀請參加環太平洋軍演。

國防部今日例行記者會上，國防部發言人史順文答覆記者提問表示，目前並未接獲相關的訊息。未來在有助區域穩定和平，確保國家利益，符合軍事戰略及整體防衛構想前提下，審慎評估，以循序漸進方式，爭取以觀察員身份參與觀摩聯合計畫作為與人道救援等重點科目。

另外，針對前總統馬英九表示,「兩岸若開戰，美軍根本不可能來？」一事，史順文答覆表示，國家安全不能依賴外援。中共從來都沒有放棄以武力犯台，是升高台海緊張情勢的根源。國防部秉持國防必須靠自己，自己的國家自己救的精神，持續透過聯合情監偵作為，以及國軍官兵的勤訓精練，以達捍衛國家安全的重責大任。

兩年一度的環太平洋軍演（RIMPAC）是美國主導，在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，2020年環太平洋軍事演習將在8月17日至31日於夏威夷週圍海域舉行，美國已邀請25個國家參加，中國則是繼2018年之後，再度被排除在外。

▲兩年一度的環太平洋軍演是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習。圖為2014年美國海軍參與軍演照片。（圖／美國海軍）
▲兩年一度的環太平洋軍演是美國在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習。圖為2014年美國海軍參與軍演照片。（圖／美國海軍）

超性感！大元成功鏟肉8公斤　穿深V辣露大腿根

近期轉戰台語戲《羅雀高飛》的女主角大元（林艾璇），日前突然在臉書貼出一系列性感惹火的深Ｖ泳裝照，照片中的她穿著紅色綁帶連身高衩泳裝，大秀蜂腰翹臀與一雙大長腿，讓粉絲直呼太犯規！

大元時常在臉書PO出大嗑美食的照片，3月初更無奈表示因為「網球肘」的關係讓她現在運動方式受限，在不能運動卻食量驚人的狀態下，體態突然大幅消風，大元表示，「我真的很愛吃、管不住自己的嘴，最肉曾到達56KG，也因為跟其他團員比起來較肉，常常大家都吃炸雞薯條，只有我被規定只能吃菜。那時候為了控制體態很辛苦，但數字大多在5字頭左右，也降不下去。」

談到過去的爆肉時期，大元表示，「每次拍戲試裝我都很痛苦，除了很多衣服穿不下，我記得一次拍戲拍到一半，我的褲子還整個炸開，整個超丟臉，但最令我打擊的是，網路上留下太多肥胖的醜照了，雖然大家都會一直安慰我，肉肉的也很可愛，但照鏡子都覺得自己像母豬一樣，真的讓我好受打擊。」

大元自爆自己在女團Popu Lady裡屬於偏肉的那個，每次大家挑衣服時只要看最大號不用想就知道是她的。但最近大元終於成功減到44公斤，讓她可以跟團員穿一樣的size，開心直呼超有成就感！她穿上紅色深Ｖ高岔泳衣，斜躺時一雙大長腿全都露，臀部下緣若隱若現的雙Ｃ弧線超惹火！另一套以平口小可愛外加黑色激短皮褲，露出超平坦小腹，大元得意表示，「以前根本不敢嘗試皮褲，因為看起來會很肥，這次終於能成功駕馭，連我自己都不敢相信！」

▲大元曾因肥胖，試戲到褲子整個炸開。（圖
▲大元曾因肥胖，試戲到褲子整個炸開。（圖 / Laler菈樂提供）
劉德音5年前悄悄布局　台積電挑戰500元的祕密武器！

近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？仔細盤點台積電整個合縱連橫的過程，發現台積電早就默默布局許久。董事長劉德音到底做了什麼關鍵決定？同時解析台積電股價上攻500元的祕密武器。

台積電第1個10年，大客戶都來自PC產業；第2個10年，靠手機登上兆元；如今，台積電在高性能晶片製造上，實力超越英特爾，股價離500元並不遠。其實這一切，早在5年前時，劉德音就已開始悄悄部署。7月底，一場遠在美國的法說會，宣告台積電在高速運算時代的大機會正式到來。這一天，英特爾執行長史旺（Bob Swan）透露兩個重要的訊息：「我們7奈米的處理器生產時程，會比原先預期的晚6個月。」他接著解釋，為了維持「英特爾產品在市場上的領導地位，將會在自家晶圓廠之外，採用其他晶圓代工廠產能生產先進產品」。法說會後，英特爾隔天立即開除從高通挖角來的首席工程師。

這個消息讓台積電的股價如觸電般狂飆，台積電股價從每股386元跳上424元，直接漲停鎖死。同一時間，一直追趕英特爾的美國處理器大廠AMD（超微）股價漲幅更為驚人；7月23日，AMD股價為59.5美元，到7月30日，AMD股價站上78.2美元，7天內市值暴漲3成。

英特爾執行長這一次的發言，被投資法人視為台積電製程能力超越英特爾的明確訊號。英特爾先進製程進度一再出問題，10奈米製程原本預計2016年推出，卻到2019年才問世；今年初，英特爾財務長更公開承認，10奈米的產能表現不如預期，無法大幅開出。

反觀，台積電先進製程不斷推進。今年7月16日，台積電總裁魏哲家法說會上卻明確表示：「今年下半年5奈米製程將強勁成長，全年將貢獻八% 業績。四奈米為五奈米世代製程技術，預計2022年量產；3奈米製程開發符合進度，將於2022年下半年量產。」大摩最新報告更指出，從去年底，台積電推出7奈米「強效版」製程後，台積電在製造能力上已開始超越英特爾，在同樣面積裡，能生產出更多電晶體。。英國《金融時報》評論：「這標誌著英特爾長期領導地位的結束。」

台積電董事長劉德音過去幾年培養出3個祕密武器，從省電的手機處理器跨入高效能晶片的大市場，是台積電不斷躍升的關鍵。因此，外資也不斷上調台積電目標價。高效能晶片時代，台積電的未來會很不一樣。

▲台積電默默超前布局。董事長劉德音到底做了什麼關鍵決定？（圖／財訊雙週刊）
▲台積電默默超前布局。董事長劉德音到底做了什麼關鍵決定？（圖／財訊雙週刊）
「3生肖組合」超適合做夫妻！越吵感情越好　將過富生活

婚姻是一輩子的終生大事，也是一個人走向家庭的途徑，夫妻兩人若想和睦相處，相互理解是不可或缺的，有些夫妻由於個性不合，總會因為一些矛盾而發生爭吵，生活不得安寧。而根據搜狐號《良品的星座知識》分析，以下「3大生肖組合」，雖然也會發生爭執，但卻非常適合結為夫妻，未來生活會越來越富裕，並且無憂無慮。

1.「屬馬男+屬虎女」

 屬馬男人和屬虎女人是天生一對，命理方面比較相合，是上等婚配。屬馬男能力出眾，好勝心強，會在事業中擁有一番成就，給家人幸福無憂的生活；屬虎女則持家有道，理財方面格外出眾，兩人相互配合，注定生活富裕。雖然他們兩人都比較急躁，有時也會發生衝突，但絕不影響他們感情的穩定。

2.「屬羊女+屬雞男」

屬羊女天生就是浪漫主義，喜歡被人寵愛的感覺，缺乏安全感；而屬雞男性格成熟穩重，在事業中表現得可圈可點，是老闆認可的類型。這兩個生肖的人如果走進婚姻的殿堂，肯定會發生一些摩擦，剛開始需要適應，但時間久了他們反而能相互補足，共同進步，打拼出興旺的家業。

3.「屬鼠女+屬豬男」

屬鼠女聰明伶俐、多才多藝，在性格上比較開朗一些，喜歡跟別人打交道；至於屬豬男則較沉著冷靜、平易近人，在為人方面非常低調。這兩人若結婚的話，在性格上會有差異存在，需要彼此互相包容，若做不到這點，可能就會引發口角，不過，這兩人都比較有家庭責任感，生活肯定只富不窮。（編輯：許苡晴）

▲網友表示挑選結婚對象時，學歷確實蠻重要，也點出擇偶「4大關鍵」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲「3生肖組合」超適合做夫妻！越吵感情越好　將過富生活。（示意圖，與本文無關／取自 pixabay ）

關鍵字

黎智英 香港蘋果日報 台積電 環太平洋軍演 大元

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