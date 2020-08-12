NOW早報／黎智英沒在怕！《港蘋》狂印55萬份、股價急升

黎智英被抓也不怕！《港蘋》狂印55萬份、壹傳媒股價急升
香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日上午因涉嫌違反《港區國安法》遭到逮捕，連同其兒子和幾位公司高層也都被抓，位於將軍澳的總部也遭到搜查，香港記協及泛民派人士痛批有如白色恐怖再現，意圖扼殺香港的新聞自由。不過遭遇此番空前的危機，反而刺激壹傳媒股價急升，旗下的《香港蘋果日報》更是堅守岡位大量印報，意外掀起一波「買蘋果、撐香港」的風潮。
《香港蘋果日報》10日報導稱，雖然壹傳媒的股價昨早一度因港警大動作逮捕黎智英而急跌了16％ ，但隨後就有買盤迅速吸納，令股價在10日午後逆轉，一度急升344％ ，高見0.4元，收報0.255元，升183％，成交3.94億元，市值由2億反彈至6.7億元，成為升幅最大港股，成交額3.94億元，為2000年以來最大成交，也成為當天盤中漲幅最大的1支港股。不只如此，壹傳媒股價繼昨天收盤暴漲183％後，昨（11）日開盤後最高又一度升抵0.79港元，升幅達209.8％ 。
港警大動作拘捕黎智英等壹傳媒高層，又在10日晚間拘捕前香港眾志成員周庭，前香港眾志祕書長黃之鋒在社群媒體上呼籲港人集體買報，並以身作則，貼出成功購入《香港蘋果日報》的PO文，揚言「 一定繼續挺落去，我們對香港人有信心 。」
逮捕行動發生後，《香港蘋果日報》也發表譴責聲明，11日不但照樣出刊，還二度加印，從平常只印7萬份增加到35萬份，後來又追加到55萬份，香港各區從昨天深夜到昨天早上都出現熱烈的購買情況。《香港蘋果日報》強調，一定會堅守崗位、撐到底，絕不因強權而退縮。
部分分析認為，雖然壹傳媒風格辛辣、以八卦、狗仔風格著稱，但黎智英面對香港的民主自由問題一向直言敢說，還積極投入反送中運動，連入獄、喪命也不怕，反而更激起港人團結之心，全香港一同撐蘋果與新聞自由。
而根據港媒報導，黎智英11日早被押往西貢遊艇會搜證，之後又被帶回西九龍警察總部及旺角警署，黎智英等人遭扣查約36小時後，晚間陸續交保獲釋，包括：黎智英長子黎見恩與次子黎耀恩、香港壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光、壹傳媒行政總監黃偉強、「香港故事」成員李宇軒、學民思潮前成員李宗澤，以及前香港眾志副秘書長周庭。黎智英在被扣查近40小時後，今（12）日凌晨也獲准保釋，離開旺角警署。據悉，黎智英以50萬港幣（約新台幣190萬元）交保，名下5000萬港幣（約新台幣1.9億元）資產也遭凍結。
今日天氣／水氣仍多、天氣不穩！中部以北及山區慎防大雨
今（12）天台灣附近環境水氣仍多，故南部、台東及離島地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地天氣型態以多雲為主；午後主要在中部以北及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨之機會，天氣仍較不穩定，外出請攜帶雨具備用。
環太平洋軍演8月17登場 國軍仍未獲美國邀請
美國參議院7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演。國防部昨（11）日表示，國軍仍未獲美國邀請參加環太平洋軍演。
國防部今日例行記者會上，國防部發言人史順文答覆記者提問表示，目前並未接獲相關的訊息。未來在有助區域穩定和平，確保國家利益，符合軍事戰略及整體防衛構想前提下，審慎評估，以循序漸進方式，爭取以觀察員身份參與觀摩聯合計畫作為與人道救援等重點科目。
另外，針對前總統馬英九表示,「兩岸若開戰，美軍根本不可能來？」一事，史順文答覆表示，國家安全不能依賴外援。中共從來都沒有放棄以武力犯台，是升高台海緊張情勢的根源。國防部秉持國防必須靠自己，自己的國家自己救的精神，持續透過聯合情監偵作為，以及國軍官兵的勤訓精練，以達捍衛國家安全的重責大任。
兩年一度的環太平洋軍演（RIMPAC）是美國主導，在太平洋地區舉辦最大規模的多國海上聯合演習，2020年環太平洋軍事演習將在8月17日至31日於夏威夷週圍海域舉行，美國已邀請25個國家參加，中國則是繼2018年之後，再度被排除在外。
超性感！大元成功鏟肉8公斤 穿深V辣露大腿根
近期轉戰台語戲《羅雀高飛》的女主角大元（林艾璇），日前突然在臉書貼出一系列性感惹火的深Ｖ泳裝照，照片中的她穿著紅色綁帶連身高衩泳裝，大秀蜂腰翹臀與一雙大長腿，讓粉絲直呼太犯規！
大元時常在臉書PO出大嗑美食的照片，3月初更無奈表示因為「網球肘」的關係讓她現在運動方式受限，在不能運動卻食量驚人的狀態下，體態突然大幅消風，大元表示，「我真的很愛吃、管不住自己的嘴，最肉曾到達56KG，也因為跟其他團員比起來較肉，常常大家都吃炸雞薯條，只有我被規定只能吃菜。那時候為了控制體態很辛苦，但數字大多在5字頭左右，也降不下去。」
談到過去的爆肉時期，大元表示，「每次拍戲試裝我都很痛苦，除了很多衣服穿不下，我記得一次拍戲拍到一半，我的褲子還整個炸開，整個超丟臉，但最令我打擊的是，網路上留下太多肥胖的醜照了，雖然大家都會一直安慰我，肉肉的也很可愛，但照鏡子都覺得自己像母豬一樣，真的讓我好受打擊。」
大元自爆自己在女團Popu Lady裡屬於偏肉的那個，每次大家挑衣服時只要看最大號不用想就知道是她的。但最近大元終於成功減到44公斤，讓她可以跟團員穿一樣的size，開心直呼超有成就感！她穿上紅色深Ｖ高岔泳衣，斜躺時一雙大長腿全都露，臀部下緣若隱若現的雙Ｃ弧線超惹火！另一套以平口小可愛外加黑色激短皮褲，露出超平坦小腹，大元得意表示，「以前根本不敢嘗試皮褲，因為看起來會很肥，這次終於能成功駕馭，連我自己都不敢相信！」
劉德音5年前悄悄布局 台積電挑戰500元的祕密武器！
近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？仔細盤點台積電整個合縱連橫的過程，發現台積電早就默默布局許久。董事長劉德音到底做了什麼關鍵決定？同時解析台積電股價上攻500元的祕密武器。
台積電第1個10年，大客戶都來自PC產業；第2個10年，靠手機登上兆元；如今，台積電在高性能晶片製造上，實力超越英特爾，股價離500元並不遠。其實這一切，早在5年前時，劉德音就已開始悄悄部署。7月底，一場遠在美國的法說會，宣告台積電在高速運算時代的大機會正式到來。這一天，英特爾執行長史旺（Bob Swan）透露兩個重要的訊息：「我們7奈米的處理器生產時程，會比原先預期的晚6個月。」他接著解釋，為了維持「英特爾產品在市場上的領導地位，將會在自家晶圓廠之外，採用其他晶圓代工廠產能生產先進產品」。法說會後，英特爾隔天立即開除從高通挖角來的首席工程師。
這個消息讓台積電的股價如觸電般狂飆，台積電股價從每股386元跳上424元，直接漲停鎖死。同一時間，一直追趕英特爾的美國處理器大廠AMD（超微）股價漲幅更為驚人；7月23日，AMD股價為59.5美元，到7月30日，AMD股價站上78.2美元，7天內市值暴漲3成。
英特爾執行長這一次的發言，被投資法人視為台積電製程能力超越英特爾的明確訊號。英特爾先進製程進度一再出問題，10奈米製程原本預計2016年推出，卻到2019年才問世；今年初，英特爾財務長更公開承認，10奈米的產能表現不如預期，無法大幅開出。
反觀，台積電先進製程不斷推進。今年7月16日，台積電總裁魏哲家法說會上卻明確表示：「今年下半年5奈米製程將強勁成長，全年將貢獻八% 業績。四奈米為五奈米世代製程技術，預計2022年量產；3奈米製程開發符合進度，將於2022年下半年量產。」大摩最新報告更指出，從去年底，台積電推出7奈米「強效版」製程後，台積電在製造能力上已開始超越英特爾，在同樣面積裡，能生產出更多電晶體。。英國《金融時報》評論：「這標誌著英特爾長期領導地位的結束。」
台積電董事長劉德音過去幾年培養出3個祕密武器，從省電的手機處理器跨入高效能晶片的大市場，是台積電不斷躍升的關鍵。因此，外資也不斷上調台積電目標價。高效能晶片時代，台積電的未來會很不一樣。
「3生肖組合」超適合做夫妻！越吵感情越好 將過富生活
婚姻是一輩子的終生大事，也是一個人走向家庭的途徑，夫妻兩人若想和睦相處，相互理解是不可或缺的，有些夫妻由於個性不合，總會因為一些矛盾而發生爭吵，生活不得安寧。而根據搜狐號《良品的星座知識》分析，以下「3大生肖組合」，雖然也會發生爭執，但卻非常適合結為夫妻，未來生活會越來越富裕，並且無憂無慮。
1.「屬馬男+屬虎女」
屬馬男人和屬虎女人是天生一對，命理方面比較相合，是上等婚配。屬馬男能力出眾，好勝心強，會在事業中擁有一番成就，給家人幸福無憂的生活；屬虎女則持家有道，理財方面格外出眾，兩人相互配合，注定生活富裕。雖然他們兩人都比較急躁，有時也會發生衝突，但絕不影響他們感情的穩定。
2.「屬羊女+屬雞男」
屬羊女天生就是浪漫主義，喜歡被人寵愛的感覺，缺乏安全感；而屬雞男性格成熟穩重，在事業中表現得可圈可點，是老闆認可的類型。這兩個生肖的人如果走進婚姻的殿堂，肯定會發生一些摩擦，剛開始需要適應，但時間久了他們反而能相互補足，共同進步，打拼出興旺的家業。
3.「屬鼠女+屬豬男」
屬鼠女聰明伶俐、多才多藝，在性格上比較開朗一些，喜歡跟別人打交道；至於屬豬男則較沉著冷靜、平易近人，在為人方面非常低調。這兩人若結婚的話，在性格上會有差異存在，需要彼此互相包容，若做不到這點，可能就會引發口角，不過，這兩人都比較有家庭責任感，生活肯定只富不窮。（編輯：許苡晴）