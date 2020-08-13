港區國安法箝制新聞自由　黃之鋒投書紐時誓言反抗

黃之鋒在題為「香港仍有許多方法可抵抗」（HongKong Still Has Many Ways to Resist）文中寫道，言論與新聞自由是法治與香港繁榮的關鍵，如今遭受攻擊，北京當局企圖把管制與壓迫中國大陸境內媒體的手伸進香港。
黎智英父子3人與壹傳媒4名高層10日被香港警方逮捕，警方指控他們涉嫌觸犯6月底施行的「港區國安法」中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，大批員警進入壹傳媒大樓蒐證。自11日晚間起，7人陸續獲准交保。
香港英文虎報報導，香港入境事務處近期成立特別部門，處理外國駐港記者等當局視為敏感的簽證申請案。根據網媒「香港自由新聞」，港警10日搜索壹傳媒大樓時，只開放「可信媒體」進封鎖線採訪，路透社、法新社、美聯社記者遭拒。
黃之鋒表示，香港本地與國際媒體記者採訪自由受限，媒體成為「港區國安法」實施後北京當局掃蕩的對象。
在此之前，多位泛民主派人士遭取消參選立法會議員資格，香港當局隨後以2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化為由，宣布原訂9月投票的立法會選舉延後一年。黃之鋒認為選舉最後可能取消，本屆議員任期無限延長。
除壹傳媒高層外，6月底退出香港眾志的前副秘書長周庭10日也被捕，遭指控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，並於11日晚間獲准保釋。
黃之鋒表示，香港面臨言論審查與壓迫，邁入「最黑暗的新時代」，但民眾反抗精神絲毫未減，他相信許多港人會以充滿創意的方式展現團結力量。
他舉例，11日清晨，許多港人大排長龍搶購香港蘋果日報，部分團體大批購買後免費發放給行人；當天印刷量逾50萬份，是平時的5倍。為展現對黎智英與蘋果日報的支持，股民狂買壹傳媒股票，兩天內股價就漲了逾11倍。
黃之鋒文末寫道：「香港人將持續以各種辦法抵抗。」（編輯：高照芬）1090813
黃之鋒