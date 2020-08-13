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紐西蘭又多13起本土病例！感染源不明　當局憂會再增加

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-13 15:26:22

▲紐西蘭近日又出現新冠肺炎本土疫情，全都集中於奧克蘭，當地已宣布封城。圖為近日接受篩檢的奧克蘭駕駛。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭近日又出現新冠肺炎本土疫情，全都集中於奧克蘭，當地已宣布封城。圖為近日接受篩檢的奧克蘭駕駛。（圖／美聯社／達志影像）
紐西蘭在連續 102 天沒有本土疫情後，其最大城市奧克蘭 11 日突傳出 4 人家庭群聚感染，疫情似乎仍在傳播中，今天又通報新增 14 起確診，其中 13 人都是感染源頭不明的本土病例，讓當地居民相當不安。

綜合紐西蘭媒體報導，近日爆發的 10 多起本土病例都在奧克蘭，都與 11 日的家庭群聚感染有關，還在釐清感染源，由於其中 1 名患者在進口食品冷凍庫工作，所以衛生當局也正在調查病毒是否來自進口貨物。另外讓當局憂心的還有其中 1 名患者近期曾去過懷卡多( Waikato )的療養院，由於紐西蘭在上一波疫情爆發時曾出現療養院群聚感染，導致 10 多人死亡，所以引起當局重視，已對該院病患進行採檢。

奧克蘭已於 12 日宣布封城 3 天，要到 14 日才會決定是否延長封城措施，但現在隨著確診病例數量的增加，封城 3 天的決定似乎不足以阻止病毒傳播。紐西蘭衛生部秘書長布魯斐德（ Ashley Bloomfield ）表示，未來一段時間不排除還會有更多相關病例出現，公衛專家擔心，這波病毒恐怕已在奧克蘭悄悄擴散好幾週，不排除已有數十人受到感染。

目前所有確診者都已被隔離治療，報導指出，疫情有擴散到當地 1 所蒙阿爾伯特文理中學 ( Mount Albert Grammar School )、 Americold 冷凍公司及 1 所名為 Finance Now 之金融公司的風險，因為有確診者在這幾個地方就學或就業。

紐西蘭總理阿爾登（ Jacinda Ardern ）在新聞記者會上表示：「我們可以看到我國目前處境有多麼嚴重」、「我們正以迫切、但冷靜有條理的方式因應。」強調當局須掌握更多最新資訊，以決定是否對全社區的人員進行徹底檢測。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

封城措施 本土病例 紐西蘭 感染源不明 新冠肺炎

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