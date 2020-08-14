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獲保釋後接受BBC專訪　黎智英談被捕過程：不害怕！

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-14 19:42:41update2020-08-14 19:44:07

▲「我為什麼要感到害怕？」（圖／翻攝自BBC影片）
▲「我為什麼要感到害怕？」（圖／翻攝自BBC影片）
香港壹傳媒創辦人黎智英 10 日遭到港警以違反《港區國安法》拘捕，拘押近 40 小時於 11 日晚間獲准保釋。離開警署後黎智英於今（ 14 ）日接受英國廣播公司（ BBC ）專訪，表示面對國安法、逮捕無所畏懼，他會繼續堅持下去，因為這是自己的任務。

黎智英表示，他（ 11 日）以 20 萬元人事擔保、 30 萬港元現金獲准保釋，同時他的護照被沒收，他不知道接下來會發生什麼事，因為港警並沒有告訴他審判的時間。

BBC 記者首先問他「是否感到害怕？」，黎智英堅定的回應「不害怕」，反問「為什麼要害怕？」並說道自己做這件事已 30 年了，現在正是面臨考驗的時刻、需要他勇敢的時刻、需要他繼續前進的時刻，他不會害怕並會繼續撐下去，因為這是他的使命。

▲（圖／翻攝自《香港01》）
▲黎智英8/10在住處遭到香港警方逮捕。（圖／翻攝自《香港01》）
黎智英描述上週一（ 10 ）被逮捕的過程，接到樓下的女傭通知時，他不知道發生什麼事，下樓就見到大約 20 名警察，警方表示將以國安法逮捕他。黎智英當時感到有些震驚，因為國安法是個非常嚴格的法律，他可能會被馬上送往中國內地。因為剛運動完，他提出沖澡的請求，在警方的陪同下他不能關上浴室的門。

接著黎智英發現在場的都是香港警察，這代表他不會被送往中國。黎智英認為如果在港的有說普通話的內地警察，這意味他很快就會被「送中」。在被拘捕近 40 個小時期間，警察對他非常友善且禮貌。

對於國際社會目前對香港的聲援，黎智英表示，他認為國際社會已經做了很多，但只有歷史能驗證這些行動是否足夠讓中國停下腳步，與外在世界協商。現在所謂的「冷戰」是價值觀對立的戰爭，造成中國與自由世界的衝突。

▲香港壹傳媒創辦人黎智英今(
▲香港警方8/10逮捕黎智英後，進入位於將軍澳的大樓搜查。（圖／美聯社／達志影像）
 

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港區國安法 黎智英 BBC 香港蘋果 黎智英被捕

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