獲保釋後接受BBC專訪　黎智英談被捕過程：不害怕！

黎智英表示，他（ 11 日）以 20 萬元人事擔保、 30 萬港元現金獲准保釋，同時他的護照被沒收，他不知道接下來會發生什麼事，因為港警並沒有告訴他審判的時間。
BBC 記者首先問他「是否感到害怕？」，黎智英堅定的回應「不害怕」，反問「為什麼要害怕？」並說道自己做這件事已 30 年了，現在正是面臨考驗的時刻、需要他勇敢的時刻、需要他繼續前進的時刻，他不會害怕並會繼續撐下去，因為這是他的使命。
黎智英描述上週一（ 10 ）被逮捕的過程，接到樓下的女傭通知時，他不知道發生什麼事，下樓就見到大約 20 名警察，警方表示將以國安法逮捕他。黎智英當時感到有些震驚，因為國安法是個非常嚴格的法律，他可能會被馬上送往中國內地。因為剛運動完，他提出沖澡的請求，在警方的陪同下他不能關上浴室的門。
接著黎智英發現在場的都是香港警察，這代表他不會被送往中國。黎智英認為如果在港的有說普通話的內地警察，這意味他很快就會被「送中」。在被拘捕近 40 個小時期間，警察對他非常友善且禮貌。
對於國際社會目前對香港的聲援，黎智英表示，他認為國際社會已經做了很多，但只有歷史能驗證這些行動是否足夠讓中國停下腳步，與外在世界協商。現在所謂的「冷戰」是價值觀對立的戰爭，造成中國與自由世界的衝突。