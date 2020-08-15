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疫情撲不滅！美國稱「世紀最大危機」　廣東現本土病例

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-15 09:03:49

▲美國的新冠肺炎疫情持續延燒，專家警告當地恐迎來最糟糕的秋天，並形容新冠病毒是美國百年來遭遇的最嚴重公衛危機。圖為近日排隊接受檢測的美國民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國的新冠肺炎疫情持續延燒，專家警告當地恐迎來最糟糕的秋天，並形容新冠病毒是美國百年來遭遇的最嚴重公衛危機。圖為近日排隊接受檢測的美國民眾。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情全球持續延燒，台灣近日也接連傳出境外移入的病例，而至今仍高居全球最嚴重疫區的美國，截至發稿時間為止已有逾 530 萬人染病、超過 16 萬人病死；美國疾病防治中心（ CDC ）主任芮斐德（ Robert Redfield ）形容，新冠肺炎是美國 1 個世紀以來所遭遇「最嚴重的公共衛生危機」。

綜合外媒報導，美國目前感染新冠肺炎的人數為 5304682 人、死亡人數為 168318 人，疫情仍未有緩解跡象。美國 CDC 主任芮斐德表示，若美國人再不遵循公共衛生指導方針，勤洗手、戴口罩、保持社交距離的話，美國人或將度過史上最糟糕的秋天。

芮斐德並警告，新冠肺炎是美國過去 1 世紀以來所遭遇的最大公衛危機，而美國人顯然沒有做好準備，為了後代子孫著想，美國須展現出抗疫風範，讓國家未來可隨時應對重大公衛事件。

另一方面，中國大陸的新冠肺炎仍陸續有零星的本土病例傳出，廣東省衛生健康委員會 14 日公告稱， 1 名 41 歲深圳超市女員工， 6 日帶著 3 名子女搭乘巴士返家， 7 日開始喉嚨不適， 8 日更發燒、腹瀉，自行服藥也沒有好轉， 12 日傍晚才前往就醫， 14 日確診，當局已將所有和女子有接觸者隔離，並讓同車乘客、附近居民、醫院醫護人員共 3184 人進行病毒篩檢。

在廣東省的本土病例傳出前，中國大陸 6 月於北京、 7 月下旬在遼寧、 8 月開始在新疆，都曾出現多起本土疫情，其中新疆的疫情仍在持續。

除了本土疫情，中國、菲律賓近日也都從巴西進口的冷凍雞翅、南美的冷凍海鮮等產品上驗出新冠病毒，雖然世界衛生組織（ WHO ）聲稱目前沒有證據證明病毒可經食物或食物包裝傳播，但作為預防措施，菲律賓政府 14 日已宣佈暫停進口來自巴西的雞肉。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

廣東本土病例 新冠疫情 美國 世紀危機 全球

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