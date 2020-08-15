不死的愛！離世3年難割捨　人夫製雕像逼真如妻「重生」

綜合外媒報導，印度卡纳塔卡邦( Karnataka ) 1 名 56 歲的商人古塔( Srinivas Gupta )，他的妻子瑪哈薇( Madhavi )在 3 年前不幸因車禍死去，古塔和 2 個女兒非常傷心，因為沒了女主人，他們一度無法繼續新家打造的計畫，直到 2019 年，古塔決定完成瑪哈薇離世前最後 1 個心願，就是把他們的新家蓋好。
雖然瑪哈薇不在了，但古塔一家並沒忘記她在世時有多期盼新家落成，所以在房子蓋好前 1 年左右，他們就拿著許多張瑪哈薇的照片與藝術家聯絡、討論，並考量到當地潮濕的氣候，怕無法妥善保存愛妻雕像，古塔決定為瑪哈薇製作 1 個等比例的矽膠複製品，雕像的假髮則取材自瑪哈薇的真髮，是在她仍活著時保留下來的。
在經過 11 個月的耐心等待後，瑪哈薇的雕像終於在 7 月完工，並跟他們一起搬入新家，逼真的模樣讓所有人都驚奇不已。古塔表示，自己真的非常想念亡妻，也很開心能再見到她，即便只是雕像也無所謂，並開心的買來紗麗和珠寶為「瑪哈薇」裝飾。 2 個女兒也絲毫沒有害怕的感覺，都說雕像的存在撫慰了她們失落的心靈，就跟以前一樣，可以每天都看到母親溫暖的笑臉。
古塔一家人的故事被傳開後，在當地造成不小轟動，印度媒體也爭相報導，許多印度網友紛紛留言，慶幸古塔一家人能早日走出傷痛，也相信瑪哈薇在天上必會繼續守護著丈夫和女兒。