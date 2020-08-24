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中國神祕種子入侵法國 農業部積極展開調查

中央社
calendar_today2020-08-24 06:54:04update2020-08-24 06:54:26

▲美國多地近日收到疑似來自中國的不明種子包裹，現在還入侵法國。（圖／翻攝自推特）
▲美國多地近日收到疑似來自中國的不明種子包裹，現在還入侵法國。（圖／翻攝自推特）
（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）來自中國的神祕種子引起全球疑慮，日前也正式入侵法國。從幾週前開始，陸續有法國民眾收到他們從未訂購的種子。法國農業部呼籲民眾切勿種植，也請民眾主動聯繫協助調查。

法國農業部21日發出新聞稿表示，這些種子可能暗藏危險，「可能帶有法國不存在的病菌，或是可能入侵生態的植物」。新聞稿呼籲所有收到包裹的民眾「切勿種植種子」。

7月間美國好幾州的農業主管機關發出警告，表示有民眾收到來自中國的不明種子。這個奇怪的現象也引起法國、英國、以色列以及加拿大政府擔憂。

為避免民眾誤植，農業部向民眾說明後續處理程序。此外，「為協助調查」，政府也請收到的民眾主動聯繫，並寄送包裝袋以及包裹發遞單的照片給有關單位。

中國不明種子案已交由法國農業部下屬的全國動植物檢疫調查小組進一步偵辦。

農業部新聞稿在推特帳號上公布後，引起法國民眾熱議，目前已有近700則轉推和評論，許多民眾表示不可思議。

一位網友回覆寫道：「COVID之後，現在又來種子。何時才要罷休？」另一位法國民眾則說：「真是奇怪。有人收到來自中國從未訂購的包裹，裡面有不明種子… 是寄送錯誤，還是生物版的特洛伊木馬？」

還有民眾語帶嘲諷表示，「軟實力之後是Covid實力（Covid-power），接著是共產主義實力 （communism-power）… 現在又是植物實力（vegetable-power）：中國，真是源源不絕的災難庫」。

也有部分網友直接標記中國駐法大使館，請他們給個解釋。

中國駐法大使館推特上目前並未見相關發言。

目前為止，包裹寄送的原因仍不明。但美國有關當局懷疑，可能是電商賣家寄送便宜貨物至真實地址，然後再盜用收件人身分，提交正面評價，提高產品評分，進而增加平台曝光度，也就是所謂的「刷單」。

雖然這個可能性與生物攻擊的風險相比，算是輕微不少，但仍然有個資遭竊的疑慮，同樣帶來困擾。（編輯：林治平）1090823

關鍵字

神秘種子 法國 中國 農業部 調查

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