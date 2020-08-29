泰國斷臂女孩成美妝網紅！網友慚愧：化得比我好

隨著網路崛起，女孩們愛美的商機使美妝網紅在近年成為一門新興的職業，只要透過一台攝影機、靠著一雙巧手就能輕鬆分享自己「化腐朽為神奇」的化妝技巧。在泰國，卻有一名相當特別的美妝網紅，先天殘疾的她從小便沒有雙臂，因此只能用腳化妝，卻完全不輸其他網紅，一樣能俐落的畫出各種風格的妝容，吸引大批粉絲觀看。





來自泰國、今年20歲的Buntida Chinnawong患有先天性疾病，使她一出生就沒有雙臂，腿也比常人短，由於外形特殊，使她從小就被霸凌，受盡冷嘲熱諷。在青春期時，她開始在網路上瀏覽美妝教學、化妝品開箱等影片，從此便愛上化妝的神奇力量，並立志要成為一位化妝師。



▲先天殘疾的她從小便沒有雙臂，因此只能用腳化妝，卻完全不輸其他網紅，一樣能俐落的畫出各種風格的妝容。（圖／翻攝自IG） 回憶起自己第一次上妝，她說：「我不想靠別人幫忙，所以決定學習用腳拾起化妝品。一開始我用左腳拾起眉筆畫眉毛，在臉上畫出非常不對稱的線條，看上去十分奇怪」。儘管第一次以失敗告終，但Buntida並沒有輕易放棄，開始每天練習，逐漸抓到施力平衡，技巧也慢慢進步。





她表示，許多人曾經跟她說她長得太醜，沒辦法成為一名美妝網紅，但她決定給自己一個機會，於是拿起相機開始錄製影片上傳至網路。她在2015年上傳了第一支教學影片後，逐漸打出知名度，培養出一批忠實觀眾，現在在社群媒體上已有超過20多萬粉絲追蹤。





如今Buntida已經成功成為一名網紅，證明當初看扁她的人是錯的，但她並不想就此停下腳步，她希望未來能成為一名專業的化妝師。然而這個夢想要在泰國實踐十分困難，因為足部在泰國文化中被認為是人身上最低賤的部位，用腳對著他人的臉、為其上妝在傳統上被認為是大不敬。



