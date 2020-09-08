俄異議人士納瓦尼中毒 醫院：逐漸擺脫呼吸器

綜合法新社與路透社報導，柏林夏里特醫院（Charite）今天發布聲明表示，44歲的納瓦尼（AlexeiNavalny）「對言語刺激有反應」，情況「已經改善」，但是「現在要評估他嚴重中毒有何長期後遺症仍太早」。
納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的主要政敵。他上月在搭乘航班途中感到不適，並且在西伯利亞地區鄂木斯克市（Omsk）的醫院接受治療兩天後，轉送德國治療。
德國指出納瓦尼遭神經毒劑諾維喬克（Novichok）攻擊後，俄羅斯再度面臨遭制裁的威脅，克里姆林宮（Kremlin）則否認攻擊納瓦尼。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）今天表示，若俄羅斯不徹底調查納瓦尼被下毒案，梅克爾不排除北溪天然氣2號管線計畫（Nord Stream 2）可能受到影響。
塞柏特今天被問及，如果德國因納瓦尼被下毒尋求祭出制裁，梅克爾是否會出手保護這條耗資數百億歐元、連結俄國與歐洲的天然氣管線。塞伯特回答：「總理認為不應在一開始排除任何事。」
北溪天然氣2號管線耗資100億歐元（新台幣約3470億元），行經波羅的海（Baltic Sea），目前已將近完工。這條管線預計將使俄羅斯輸往歐洲最大經濟體德國的天然氣量翻倍。
美國批評歐洲國家仰賴俄國能源時，這項計畫一直是美國鎖定的目標。美國總統川普已經簽署一項鎖定該計畫承包商的法案，代表德國企業即使投資不多，仍會面臨美國制裁。
德國與俄國雖有政治歧見，但德國認為在國家擺脫煤炭與核能之際，北溪天然氣2號管線可確保德國擁有更穩定、更乾淨的能源。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090907