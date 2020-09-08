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俄異議人士納瓦尼中毒 醫院：逐漸擺脫呼吸器

中央社
calendar_today2020-09-08 05:30:37update2020-09-08 05:31:26

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny ）， 19 日驚傳意識不清被送入加護病房，他的發言人透露，納瓦爾尼很可能是飲用了飛行過程中機上的茶水而中毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny ）， 19 日驚傳意識不清被送入加護病房，他的發言人透露，納瓦爾尼很可能是飲用了飛行過程中機上的茶水而中毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社柏林7日綜合外電報導）收治俄羅斯異議人士納瓦尼的德國柏林醫院今天表示，納瓦尼現已脫離誘發昏迷，並逐漸擺脫機械式呼吸輔助設備。根據德國說法，納瓦尼是受到神經毒劑「諾維喬克」攻擊。

綜合法新社與路透社報導，柏林夏里特醫院（Charite）今天發布聲明表示，44歲的納瓦尼（AlexeiNavalny）「對言語刺激有反應」，情況「已經改善」，但是「現在要評估他嚴重中毒有何長期後遺症仍太早」。

納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的主要政敵。他上月在搭乘航班途中感到不適，並且在西伯利亞地區鄂木斯克市（Omsk）的醫院接受治療兩天後，轉送德國治療。

德國指出納瓦尼遭神經毒劑諾維喬克（Novichok）攻擊後，俄羅斯再度面臨遭制裁的威脅，克里姆林宮（Kremlin）則否認攻擊納瓦尼。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）今天表示，若俄羅斯不徹底調查納瓦尼被下毒案，梅克爾不排除北溪天然氣2號管線計畫（Nord Stream 2）可能受到影響。

塞柏特今天被問及，如果德國因納瓦尼被下毒尋求祭出制裁，梅克爾是否會出手保護這條耗資數百億歐元、連結俄國與歐洲的天然氣管線。塞伯特回答：「總理認為不應在一開始排除任何事。」

北溪天然氣2號管線耗資100億歐元（新台幣約3470億元），行經波羅的海（Baltic Sea），目前已將近完工。這條管線預計將使俄羅斯輸往歐洲最大經濟體德國的天然氣量翻倍。

美國批評歐洲國家仰賴俄國能源時，這項計畫一直是美國鎖定的目標。美國總統川普已經簽署一項鎖定該計畫承包商的法案，代表德國企業即使投資不多，仍會面臨美國制裁。

德國與俄國雖有政治歧見，但德國認為在國家擺脫煤炭與核能之際，北溪天然氣2號管線可確保德國擁有更穩定、更乾淨的能源。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090907

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俄羅斯 反對派 領袖 下毒 好轉

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