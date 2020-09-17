中國疫情重挫營收！知名台商麵包店欠租、被迫關閉70店

在中國大陸長期經營、由台商開設的麵包店「宜芝多」（ ichigo ）在上海原本開設逾百家門市，但近期受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情影響，營收下滑又欠下上海地鐵約 2000 萬人民幣的店租。8 月來已關閉 70 多家店，若繼續欠租上海地鐵沿線的店面恐怕至 9 月結束還會關閉 20 家分店。
據中國媒體，宜芝多總經理為來自台灣的烘焙師蔡秉融，1992 年來到上海發展，後創立麵包店「宜芝多」取自日文的「再一次」（いちど），2016 年宜芝多與上海申通地鐵集團簽訂戰略合作協議，上海地鐵提供了「百店計畫」，合作至今上海地鐵各站幾乎都能見到宜芝多門市。
宜芝多約 75% 的營收來自地鐵店，但受到疫情影響 2 至 4 月的地鐵店營收嚴重下滑，疫情趨緩後 5 月逐步復工，但消費力仍然低落。至 6 月開始積欠店租，蔡秉融嘗試透過抵押房產但宜芝多經營仍然身陷困境。8 月至 9 月中旬，上海地鐵 105 家門市已有 70 家收店，若繼續欠租恐怕必須關上另外 20 家店。蔡秉融感嘆，疫情就像是「照妖鏡」，照出台商創業、擴張展店的風險。
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