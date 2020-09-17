中國疫情重挫營收！知名台商麵包店欠租、被迫關閉70店

在中國大陸長期經營、由台商開設的麵包店「宜芝多」（ ichigo ）在上海原本開設逾百家門市，但近期受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情影響，營收下滑又欠下上海地鐵約 2000 萬人民幣的店租。8 月來已關閉 70 多家店，若繼續欠租上海地鐵沿線的店面恐怕至 9 月結束還會關閉 20 家分店。



