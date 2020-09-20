魅力熟男成老大叔！星國女砸重金徵婚見面傻眼

要遇到能夠與自己相伴終生的好伴侶並非易事，許多善男信女在生活中尋不到好對象成親時，往往會轉向婚友社，讓機構根據自己的條件配對適合的人選，然而，婚友社的服務卻不見得包人滿意。近期，一名星國女網友就在網路上投訴，稱自己砸下重金買婚友社開出的高級服務，卻換來一個令她非常不滿意的約會體驗。





根據新加坡媒體報導，這名49歲的公務人員表示，自己花了2939新加坡幣（約新台幣6萬3千元）請名為「Lunch Actually」的婚友社為自己配對對象，並開出條件、甚至提供了一些照片讓婚友社了解自己喜歡的類型。





婚友社後來為她配對了一個59歲的男人，她聽到對方的年齡時便表示不感興趣，但婚友社不斷慫恿她「試試看」並說對方「看上去比實際年齡年輕」、「經常運動所以身材不錯」，而且「收入佳，住在市中心」。這名女公務員聽完後，覺得也許是個相當有魅力熟男，因此也決定赴約。





然而，這名女公務員見面後卻直接傻眼，直呼對方把口罩拿下後看起來根本就是個老大叔，身材也不好，看上去「非常瘦弱」。婚友社說他住在市中心也不是真的，而是住在位於武吉巴督（Bukit Batok）政府補助的公共組屋（HDB flat）。見到對象後，不論外表或條件都與婚友社承諾的不符，再加上自己砸下六萬多元冤枉錢，讓這名網友有種被騙的感覺，氣得「再也不想相親了」，並且怒要求退費。





對此，婚友社也出來表示，看客戶提供的照片是為了更好的了解顧客喜歡的類型，但從未承諾挑選的對象外表包人滿意，並稱根據公司合約，無法退錢給這名網友。這名女公務員的遭遇也引起網友的共鳴，直呼砸再多錢也難遇到滿意的對象、並建議她下次要慎選婚友社、先要求看照片等。



