聯合國大會上烙重話！川普：中國必須為「中國病毒」負責

聯合國大會第75屆會議一般辯論22日起在紐約舉行，受疫情影響，本次各國元首皆以視訊方式發表演說。其中美國總統川普的預錄演講中指出，關於新冠病毒大流行，「中國必須對他們的作為負責」。
川普在影片中以「中國病毒」作為新冠病毒的稱呼，並稱該病毒已是人類最大危機，還指責中國政府和「由中國掌控的世界衛生組織」，錯誤地宣稱新冠病毒沒有人傳人跡象，之後又錯誤地稱無症狀感染者沒有傳染力。川普在聯合國大會中喊話，「聯合國必須讓中國為他們的行為負責」。
事實上昨日川普就曾在媒體上透露，自己會在聯合國大會上向中國傳達「強硬的訊息」，今日演講內容曝光也與他說的相去不遠。
此外川普也提及疫苗分配問題，並稱「我們將戰勝病毒，結束大流行疫情」，迎來繁榮、合作、和平的新時代。川普也對聯合國表示，應該關注世界上例如恐怖主義、受壓迫婦女、強迫勞動、毒品販運、人口拐賣、宗教迫害等重要議題。（編輯：潘毅）
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