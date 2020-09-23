歐洲理事會主席接觸染疫者需隔離　領袖峰會延期

（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）歐洲理事會主席米歇爾因曾與感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19）者密切接觸，今天宣布進入自我隔離，使得本週將舉行的歐洲聯盟27會員國領導人峰會延後一週舉行。



