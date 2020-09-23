肯定香港民主　羅冠聰登《時代》百大：一聲加油更重要

美國《時代》雜誌（ TIME ）今（ 23 ）日公布由編輯挑選的年度 100 大全球最具影響力人物，先前由讀者票選獲得最高得票（ 3.8% ）的香港民主派人士、前立法會議員羅冠聰，被列入全球「先驅」，其他入選百大的還有台灣總統蔡英文、美中兩國領導人以及各領域、在今年做出偉大貢獻的人士。前香港總督彭定康撰寫簡介「羅冠聰不懼中共打壓，堅持捍衛香港民主自由，期望全球大眾繼續為羅冠聰等人發聲」。
羅冠聰在個人臉書（ Facebook ）上分享入榜心情以及對香港外來的期望，看到名字出現在榜單上很難以想像，以個人來說也許是過譽了，但如果是對香港民主運動的肯定，則是恰如其分。
羅冠聰指出，每年的百大人物都變相側寫了當年發生的世界大事，「影響力」有好也有壞，例如因替嬰兒作基因編，嚴重違反學術倫理道德並引起巨大爭議及批評，因而被判監的賀建奎也在2019年的榜上，成為反面例子。習近平、金正恩等暴君也是 TIME100 的常客，他們對人權自由的破壞不言而喻，長年上榜用以提醒各位自由的可貴。
羅冠聰曾經是香港立法會有史以來最年輕的議員，代表香港對自由民主的追求，他回憶 6 年來從學運到流亡，所受的窘苦不比仍在獄中的手足，或者正因涉嫌偷渡而被關押在深圳的 12 名香港青年，因此時常質疑這些「民主鬥士」的存在真的有改變現狀嗎？
羅冠聰自認自己的貢獻，是在「天時地利人和」之下，走出一條前人尚未探索的路。現在，香港的民主運動進入黑暗時期，流亡手足要面對精神、現實的不穩和飄忽，必然感到痛苦，希望能夠證明即使在世界角落，他仍然能高舉「香港人」的旗幟，參與國際政治討論、對抗中國威權，而不是被「流亡」或「逃亡」定型。
羅冠聰引用蔡英文總統「謙卑、謙卑、再謙卑」表示，一切外幅所加諸的冠冕，都不比香港人的一聲加油來得重要。2017 年就任不到 1 年，羅冠聰就被香港法庭裁定議員宣示無效、剝奪議席，羅冠聰感謝一路以來支持的朋友，他才能跨過這個政治生命的低潮。