肯定香港民主　羅冠聰登《時代》百大：一聲加油更重要

美國《時代》雜誌（ TIME ）今（ 23 ）日公布由編輯挑選的年度 100 大全球最具影響力人物，先前由讀者票選獲得最高得票（ 3.8% ）的香港民主派人士、前立法會議員羅冠聰，被列入全球「先驅」，其他入選百大的還有台灣總統蔡英文、美中兩國領導人以及各領域、在今年做出偉大貢獻的人士。前香港總督彭定康撰寫簡介「羅冠聰不懼中共打壓，堅持捍衛香港民主自由，期望全球大眾繼續為羅冠聰等人發聲」。





▲羅冠聰感謝支持者相伴，才能夠走出被驅離立法院的政治低潮。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）