末代港督彭定康籲屏棄一中政策　5月挺台以觀察員入WHA

（中央社記者周世惠舊金山23日專電）香港末任總督彭定康表示，若中國面對武漢肺炎疫情之初有台灣的作為，不會有今天的問題。他建議明年5月世界衛生大會，要堅持台灣擁有觀察員席位，並表態不要一個中國政策。



