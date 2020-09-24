指2020大選恐爆爭議　川普：需補齊第9位大法官

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，2020年大選結果可能最終要由美國最高法院裁定，還說這是為何有9位大法官是重要的。
路透社報導，川普在白宮一項活動中表示，聯邦參議院司法委員會主席、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）甚至無須為最高法院大法官提名舉行聽證，過程會很迅速。
記者提問，是否需要補滿法官以因應11月3日總統大選後，川普與民主黨籍對手拜登（Joe Biden）之間可能遭遇的任何挑戰，川普回說：「我認為終需最高法院來裁定，我想有9位大法官是重要的。」
川普在毫無證據情況下一再批評，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，郵寄投票恐導致11月大選產生舞弊。
他說：「這是民主黨人耍的騙局，這是騙局，這個騙局將需要最高法院來解決，我認為4對4並非一個好的局面。」
美國總統大選結果歷年來僅一次須由最高法院定奪，即2000年共和黨候選人小布希（George W. Bush）對上民主黨候選人高爾（Al Gore）一役。
自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）本月18日去世後，川普迅速展開動作要提名遞補人選。他在聯邦參議院的共和黨籍同僚表示，他們可於大選前進行表決，將保守派在最高法院的優勢擴大為6比3。
川普迄今已任命2名保守派出任最高法院大法官，分別是2017年的戈蘇奇（Neil Gorsuch）及2018年的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。大法官是終身職，任命須經聯邦參議院同意，而川普所屬共和黨在百席參議院握有53席的多數。
參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）已表態，參院準備好對川普所提的任何人選展開下一步行動。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1090924