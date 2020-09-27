駐紐約總領館被控「間諜窩」　中國官媒：敢關就報復美國

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）23 日指控，中國駐紐約總領事館是「間諜窩」協助共產黨在美國進行間諜活動。前中情局（ CIA ）反情報主管歐爾森（ James M. Olson ）也向《紐約郵報》表示，保守估計紐約市內隨時有上百名中國代理人在行動。美國政府近期對中國間諜的指控，讓外界擔心美中雙方又會報復性關閉外交單位。
前 CIA 主管歐爾森說，被中國吸收協助收集情資的人通常不認為，這些看似無關緊要的資訊會損害到美國利益，但實際上這些都是一個大計畫的小部分，以上週被捕的藏族華裔美國人昂旺（ Baimadajie Angwang ）的例子來說，中國利用他在紐約警方任職，以獲得警方監視工作內容、數據庫以及紐約警方掌握的聯合國代表、領事館官員的信息。
蓬佩奧的指控，讓外界聯想到 7 月，美國政府要求中國在 72 小時內關閉駐休士頓總領館，中國也隨即要求美國關閉駐成都總領事館。蓬佩奧向《紐約郵報》表示，中國的間諜活動可能觸及位於曼哈頓的聯合國總部，並表示川普政府正在密切關注中國在國內的外交官人數。
蓬佩奧表示，政府會關閉休士頓總領館是因為中國利用它從事間諜活動。中國長期以來在矽谷竊取商業機密，或是在紐約收集異議人士、維吾爾人的信息。中國駐紐約總領事館館發表聲明指責蓬佩奧誹謗，否認任何間諜行為。
美國政府還未下令關閉中國駐紐約總領事館，官媒《環球時報》總編輯胡錫進就率先發文，威脅美國如果關閉駐紐約總領事館，中國也會要求美方關閉駐上海總領事館，或是駐港外交機構。胡錫進寫道「美國顯然在準備新一步的驅離。讓我提醒他們：如果他們驅離中國外交官，同人數的美國外交官也會被趕出中國。如果美國關閉中國駐紐約總領事館，美國駐上海總領事館，或是駐港總總領事館也會被關閉」。