駐紐約總領館被控「間諜窩」　中國官媒：敢關就報復美國

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）23 日指控，中國駐紐約總領事館是「間諜窩」協助共產黨在美國進行間諜活動。前中情局（ CIA ）反情報主管歐爾森（ James M. Olson ）也向《紐約郵報》表示，保守估計紐約市內隨時有上百名中國代理人在行動。美國政府近期對中國間諜的指控，讓外界擔心美中雙方又會報復性關閉外交單位。

▲胡錫進在推特上表示，如果美方關閉中國駐紐約總領事館，中國也會關閉美國駐上海／香港總領事館。（圖／翻攝自 Twitter）