中共黨員赴美遭當場遣返　美律師：在美中國人出現退黨潮

美國《紐約時報》 7 月 15 日曾報導，白宮正在考慮對中共黨員及家屬實施簽證禁令，中國沒估計中共黨員約 9300 萬人，加上黨員配偶、子女、父母總人數可能逾 3 億人。當時報導一出，「退黨」成為中文 Google 搜尋熱門趨勢。任職美國環球律師事務所、前八九學運領袖的鄭存柱向港媒透露，本月 17 日一名中共黨員從底特律機場入境美國時被拒，最後原機遣返，而護照上 10 年的有效簽證也被註銷。
據港媒報導，鄭存柱的律師事務所接到一位早前移民至美國的女客戶所託，該女即是被遣返的中共黨員的女兒。據悉，中共黨員想藉女兒「依親移民」，但申請遲遲未被批准，因此才求助事務所。鄭存柱表示，女客戶的父親先前至美國駐廣州總領事館面試，對黨員的身份如實報告，然而遲遲沒有接到結果。
於是，鄭存柱建議對方查詢簽證進度，結果是「美國移民官員已裁定該黨員的申請，可提供補充文件，（如此一來）申請將會獲得多一次裁定」。於是，鄭存柱透過 WhatsApp 建議女客戶「趕緊退黨」。17 日女客戶的父親遭到遣返，因為他是位退休幹部，鄭存柱認為，客戶父女可能考量到退休待遇因此沒有退黨，並指出過往美國申請移民有個「不明文規定」：申請人是中共黨員，或退黨未滿 2 年無法移民。
鄭存柱表示，女客戶的父親當時持有 10 年有效期的美國旅遊簽證，也正在申請移民美國的依親簽證，然而黨員的身份無法依親；會在機場被海關人員攔截是因為他的中共黨員身份。從他最後被遣返、取消原有的簽證來看，他的護照上會被蓋上違反美國入境法法規，未來申請簽證、移民將會困難重重。
鄭存柱認為，這起遣返個案說明，美國已開始執行禁止中共黨員入境的政策，中共黨員不管是想移民，還是探親、旅遊，都可能面臨在機場被遣返的風險。
鄭存柱表示，美國移民政策長期拒絕共產黨黨員，過去 10 多年較為寬容希望中國人進入西方世界，以西方價值改變中共。然而最近川普政府對中政策轉變，加上留學生竊取知識產權、技術、商業機密的間諜行為被當局關注，移民局也逐步收緊簽證。鄭存柱指出，最近留美的中國移民和留學生，也紛紛退出共產黨，通過相關的機構辦理退黨手續或是用登報的方式，這些人也明白，共產黨員的身份不符合美國移民政策。