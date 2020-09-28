中共黨員赴美遭當場遣返　美律師：在美中國人出現退黨潮

美國《紐約時報》 7 月 15 日曾報導，白宮正在考慮對中共黨員及家屬實施簽證禁令，中國沒估計中共黨員約 9300 萬人，加上黨員配偶、子女、父母總人數可能逾 3 億人。當時報導一出，「退黨」成為中文 Google 搜尋熱門趨勢。任職美國環球律師事務所、前八九學運領袖的鄭存柱向港媒透露，本月 17 日一名中共黨員從底特律機場入境美國時被拒，最後原機遣返，而護照上 10 年的有效簽證也被註銷。