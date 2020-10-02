白宮醫師揭川普夫婦「狀況良好」　後續選舉影響引關注

美國總統川普確診新冠肺炎，外界高度關注，最憂心的莫過於川普的健康狀況、要來的美國大選會如何。對此有分析認為，從造勢活動取消、搖擺州勝負到是否會引發憲政危機，都視川普後續病情發展而定，不過由於離大選只剩 1 個月，對選情的影響是可以肯定的。
綜合外媒報導，川普的主治醫師、海軍軍官康利（ Sean Conley）表示，川普夫婦目前狀況良好，正由專業醫療團隊悉心治療、照護。不過由於第 1 場辯論剛結束不久，雖然是在防疫規範下舉行，但畢竟近距離唇槍舌戰了好一段時間，大家擔心年事已高的民主黨候選人拜登恐淪為高危險群，而且川普一確診，第 2 場辯論能否如期舉行也充滿變數。
第 2 場總統候選人辯論會原定在 15 日舉行，但川普既已確診並隔離，即便他康復狀況良好，以 14 天隔離規定來看仍然是相當緊湊，能否舉行還是未知數。換句話說，無論川普的狀況有多麼輕微，未來至少 2 星期內的行程應該都會泡湯。
除了辯論會，還有造勢問題。美國有好幾個州都被視為關鍵搖擺州，所以更須雙方候選人積極造訪、拉票。如果相關行程都取消，難保不會影響選情。
最後，美國總統生病的嚴重程度也會衝擊到地緣政治與國際局勢。倘若不幸正副總統都因病而倒下，美國憲法都有規定繼位順序，但難保權力過渡期間不會產生任何混亂狀況。在這個美國仍受新冠疫情荼毒、與中國區域關係緊張的時刻，無疑是雪上加霜。
不過也有分析指出，新冠肺炎對川普未必是危機，反而可能是轉機，過去也有英國、巴西等國的元首確診後，民調指數反而上升的例子。
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