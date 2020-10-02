白宮醫師揭川普夫婦「狀況良好」　後續選舉影響引關注

美國總統川普確診新冠肺炎，外界高度關注，最憂心的莫過於川普的健康狀況、要來的美國大選會如何。對此有分析認為，從造勢活動取消、搖擺州勝負到是否會引發憲政危機，都視川普後續病情發展而定，不過由於離大選只剩 1 個月，對選情的影響是可以肯定的。