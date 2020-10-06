川普籲人民出門　拜登斥：去跟痛失親人的家庭說

（中央社華盛頓/邁阿密5日綜合外電報導）美國總統川普因感染新型冠狀病毒住院治療，今天出院不久就呼籲美國民眾儘管「出門」，但要小心防疫。民主黨籍總統候選人拜登斥責這類說法，並批評川普不重視口罩。
川普在上傳到推特（Twitter）的影片中表示：「別讓病毒支配你們的生活。出門去，但要小心。」
他還說：「我現在覺得好多了，我可能免疫了，我不確定。」
川普要人民不用害怕病毒、不要讓病毒支配生活，目前在多項全國民調中領先的拜登（Joe Biden）斥責這類說法。
拜登今天在佛羅里達州造勢，他接受當地新聞台Local 10訪問時說，他看了川普的推特影片，也聽到川普要大家別讓病毒支配生活的說法，「這些話去跟痛失親人的20萬5000個家庭說吧」。佛州是激烈選戰中兵家必爭的關鍵州。
根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）迄今在美國造成超過745萬人染病、逾21萬人死亡。
拜登稍後在邁阿密的戶外市民大會上，繼續批評川普不重視口罩。
拜登表示：「我希望總統經歷這一遭之後，能向美國人民傳達正確的教訓，也就是口罩很重要；我也很高興看到他似乎恢復得很好。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1091006