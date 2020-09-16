吃血糖藥配綠奶一驗指數嚇破表　腸泌素控血糖兼顧體重納健保給付

郭家和／採訪報導
糖尿病控制不能只顧血糖 更要注意心血管共病風險
「我想說就有在吃血糖藥，所以平常飲料也是繼續喝，沒想到後來回診一驗，血糖真的超標得太誇張！」糖尿病友涂女士回憶，當初因為肩膀疼痛就醫，意外驗出高血糖，後來雖然使用口服降血糖藥，然而未固定回診且飲食放任，體重與血糖都持續走高。醫師提醒，糖尿病照護已從過去的血糖控制，逐步轉向血糖、心血管、體重管理的「三合一」趨勢，才能滿足病人需求，也能減少病人的併發症風險，降低未來的後端醫療支出。
中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德指出，國內糖尿病發生率正在「順時鐘」加速，平均每3分鐘就新增一名患者，一年新增16萬的糖尿病人之中，以40歲至64歲所佔比例最大宗，其次是65歲以上長者。杜思德表示，40歲至64歲是社會上生產力最高的族群，易因事業繁忙而未妥善控制血糖，導致心血管等共病風險上升。而台灣65歲以上長者有近14%面臨糖尿病，顯示「疾病高齡化」與「病齡長期化」是台灣糖尿病的主要問題。
杜思德說明，僅在2000年至2014間，糖尿病併發心衰竭的人數成長了1.85倍，因心衰竭而住院的糖尿病患者，則上升2.6倍。杜思德指出，65歲以下的糖尿病人由於發病年紀輕，會面對病齡長期化所引起的微小血管病變、心衰竭等疾病。近年國內外的糖尿病照護趨勢，在血糖控制之外更並重心血管風險與器官保護。杜思德提醒，糖尿病人不但要注意飯前、飯後血糖、糖化血色素3大血糖控制指標，也應每年檢視自己身體的「檢查清單」，包括蛋白尿、腎絲球過濾率等指標，才能遠離共病威脅。
杜思德表示，在2018年之後，第2型糖尿病的治療目標，已將降低心血管不良事件、心衰竭、慢性腎病變發生風險納入其中，藥物的選擇應對上也愈來愈個人化，尤其45至60歲的糖尿病發生後，餘命損失風險更高，更應該積極控糖。杜思德指出，如為第2型糖尿病，本身生活作息不正常、有體重控制困擾；或是老年糖尿病族群，考量低血糖風險與大小血管併發症，都建議尋求醫師諮詢適合的治療。美國糖尿病學會最新的照護指南指出，第一線治療過後無論有無達標，只要是動脈粥樣硬化心血管疾病的高風險族群，皆優先考量合併使用腸泌素來幫助控糖、保護心血管、調節體重。
決戰在前期開始就做好 腸泌素「智慧調節」控血糖兼顧體重
涂女士在陳宏麟診所就診後，另在住處附近診所就醫領用口服血糖藥，但期間飲食未加控制，甚至回診前仍綠奶不離手，再至陳宏麟診所時，糖化血色素一度飆高至9。涂女士的主治醫師、陳宏麟診所院長陳宏麟指出，涂女士有明顯血糖控制不佳合併BMI過高問題，經醫病共同決策後，決定給予腸泌素針劑治療，3個月內糖化血色素即成功降為7以下的達標範圍，體重同步下降近6.5公斤，且腸泌素針劑量可適當調整，減少治療副作用機率。
陳宏麟指出，糖尿病照護觀念已與過去不同，「決戰在前期，開始就做好」，只要協助病人在最快時間內達標，就能降低未來因共病引發的其他疾病問題，對病人來說不啻為更佳的穩糖策略。陳宏麟解釋，涂女士所用的腸泌素是目前最新的控糖達標武器，能調節胰島素釋放，而且在血糖高時才會作用，等同於對血糖進行「智慧調控」。而且腸泌素能減少胃排空，抑制過量食慾，讓病人的食慾、體重、血糖維持在一個「甜蜜點」，同時讓血糖達標、體重控制、食慾也降低。涂女士也自訴，採用腸泌素治療後，現在每餐食量下降，只吃一些東西就有飽足感，也不會有噁心、饑餓等副作用。現在一周一次的腸泌素已納健保給付，病人可與醫師討論更適合自己的控糖方式。
陳宏麟強調，糖尿病照護已從「血糖為中心」轉變為「保護為中心」，治療上講求控制血糖並減少胰島細胞過勞、降低心血管風險、良好體重管理等三大需求。尤其糖尿病人發生冠狀動脈疾病和中風風險較一般人高出4倍，保護心血管至關重要。過去糖尿病治療因為血糖波動導致肥胖率高，「糖胖」問題也令病人不勝困擾。現在藉由腸泌素的多重機轉，可以有效穩定血糖助達標，且能體重控制持續有效。陳宏麟呼籲，應該在對的病人、對的時刻、採用對的治療，以降低糖尿病併發症與延緩發生，勿等到低血糖、肥胖等狀況日積月累，引發更嚴重的健康問題。政府也應重視糖尿病藥物的給付規則，讓更多糖尿病人能夠健康生活，降低糖友老年後的後端醫療支出。