央北房價卻在新店正市區　「城易迅」潛銷期創6成佳績

▲從捷運大坪林捷運站出發，走路350公尺後就可到達「城易迅」的基地。（圖/公關照片）

▲該案緊鄰有著眾多小吃、商家的大豐商圈，且有三面臨路的完整街廓，是新店正市區中難得的大基地建案。（圖/公關照片

「十年之前，我不認識你，你不屬於我。」歌手陳奕迅這首膾炙人口的歌曲《十年》，談的是男女真摯的情感，但其實，位在新店市中心新建案「城易迅」，坐擁大坪林雙捷運樞紐，具備交通、地段、機能、商圈等利多，背後也醞釀十年之久，對於附近住戶來說，也有著一股悠長情懷。台信建設機構近期於新店市中心推出新建案「城易迅」，緊鄰大豐商圈與捷運大坪林站，以央北重劃區的價格就能享受到市中心的生活機能，一推出看房率就爆表。「這案讓附近老鄰居等10年了。」台信城易迅專案經理陳宇博透露，該案仍在潛銷期，但每周平均吸引65到75組客人看房，目前2房產品已全數售完，整體銷量已完售近6成，顯示出疫情也擋不住住戶買房需求。陳宇博說，該案整合就花了10年時間，且周邊也都是老舊街廓，已經約9年沒有新案，因此附近住戶都很期待該建案的出現；該案一推出之後，就有不少老鄰居來看房，有些是要換屋，有些是要給自己子女成家立業；目前此案僅在潛銷期，就有近6成售出，且所有客戶都是在地客，這點就可看出該建案在當地民眾心中的地位。從捷運大坪林捷運站出發，走路350公尺後就可到達「城易迅」的基地，該案緊鄰有著眾多小吃、商家的大豐商圈，且有三面臨路的完整街廓，是新店正市區中難得的大基地建案，也無怪乎仍在淺銷期就吸引廣大在地人的目光。「城易迅」不僅基地位置卓越，房價也相當親民。陳宇博指出，該案規劃1層7戶並配有3套電梯，分為20坪2房與32到40坪3房共兩種房型，成交均價落63到65萬之間，總價不含車位介於2100至3000萬。陳宇博強調，這樣的價格與新店央北重劃區的建案差不多，也與周邊10年內中古屋5字頭的價位相差無幾，但卻能夠享有正市區的生活機能，又能住在新房子裡，因此吸引許多當地換屋族來看房；目前，2房房型已全數售出，2房產品也已銷售得差不多了。值得注意的是，台信機構也將「智慧宅」概念套用在此建案中。陳宇博透露，屋主透過以藍芽連接的中央保全系統，只用1支手機就能從大廳走到家裡，另經由家中的聲控系統，還能以聲音操作家中的燈光氛圍、電視、冷氣以及空氣清淨機等家電；更重要的是，不管是聲控系統或藍芽中央保全系統都是標配，還提供屋主5年防水保固，讓消費者買地的房子不僅能「聽話」，也住得更安心。陳宇博最後表示，「城易迅」在潛銷期就創造銷售近6成的佳績後，目前已經提前開工，於5月20日正式對外公開販售，預計2023年第一季就能完工開始交屋，要以最具CP值的價位回饋周邊等了10年的老鄰居，也要以嶄新的建築設計改善周邊老舊街廓氛圍。