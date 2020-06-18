房市／夫妻買房共同登記　唯一優點僅避免分手後單方脫產

觀念變遷下，現代夫妻買房，不一定登記在男方名下，也有不少人會登記在女方名下，若雙方都出資，也可以共同登記兩人都是持有人。不過，專家指出，結婚後買房並採共同登記的最大優點，僅在於避免雙方若要分開時，單方擅自把房子拿去賣掉或貸款；此外，有些缺點是必須注意，包括恐影響房貸申貸成數和利率，以及日後賣屋時，雙方等於同時用掉一生一次的土地增值稅優惠稅率。大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，婚後所買的房屋本就是共同財產，因此對夫妻來說，共同登記的優點僅在於避免單方持有，離婚時片面把房子拿去賣掉或申辦貸款。婚後所買的房子屬於「婚後財產」，即使只登記在一人名下，持有人可不經對方同意就出租或出售房子，若不幸離婚時，另一半也可主張夫妻剩餘財產分配。過去曾發生夫妻單方惡意捲款，或擅自出售。信義代書表示，共同登記最大的優點在於因雙方都擁有部分的權利，房屋要出租或出售必須經雙方同意，且不需擔心請求分配剩餘財產時，對方脫產，讓自己拿不到應得的一份，買賣契約上，也可標註兩人各自出資比例，拆分時更有依據。不過，信義代書也提醒，共同登記有一些問題要注意。如申辦房貸時，恐因夫妻一方名下已有不動產，影響銀行首購貸款條件認定，或日後申貸時，兩人均不符銀行首購貸款條件，影響申貸利率或成數。賣房時需繳納土地增值稅，自用住宅稅率10%，非自用住宅20%至40%，但每個人一生只能用一次優惠稅率，因此如果是兩人共同持有房產，日後賣房時，等於兩人同時用掉這「一生一次」的優惠，除非未來本人、配偶、未成年子女「只有一屋」而且設籍並持續使用滿6年，才能再享有10%的自用住宅稅率。因此，信義代書建議，若要確保雙方權益，可登記夫妻共有，如因貸款或稅務因素需登記單獨持有，不論何種登記方式，共同出資的一方也應記錄金流往來的證據，如透過銀行轉帳，並且在該筆匯款上支出註記「購屋」或「房貸」。