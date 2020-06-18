房市／3捷運點坐落桃園藝文特區　買家趁低利率進場

根據桃園區地政事務所公布交易熱區今年4月價量情況，藝文特區雖交易量有微幅減少，價格卻持續上漲，與該區有三個捷運站點有關，而且房市專家更預測，這波漲勢會持續2-3年，因此，不少買家不畏疫情，趁利率低檔進場。桃園地政事務所公布的統計報告提及，藝文特區今年4月新大樓單坪行情為33.8萬元、中古大樓34.35.坪，其中新大樓和中古大樓價格均較上期成長，而且中古大樓行情更超出新大樓，也是今年以來新高。房市交易量部分，藝文特區今年前4個月以中古大樓最多，占比近5成，其次則是新大樓，約34%。雖然4月量能稍微減少，藝文特區價格卻持續往上。信義房屋中正特區店店長楊尚偉表示，捷運議題的持續發酵，甚至利率降至史上最低關係，讓藝文特區房價持續上漲，今年以來約有1成漲幅。舉例說明，部分社區過去成交價落在單坪約30萬元，目前成交至32-33萬元，還是有不少人願意承接。依桃園政府規劃，藝文特區內有三大捷運站點，包含G10站(中正大興西路口)、G11站(中正南平路口)、G12站(中正蘆興南路口)，目前均動工中，房價漲最多也在捷運站周邊。楊尚偉認為，桃園捷運綠線周邊房市發展與雙北相同，會在通車前，因議題關係，而維持一段時間的漲勢。因此，他預估這波還會再緩漲2-3年。