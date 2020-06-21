房市／租屋族福音　達人教看屋況　搬家省錢術！

鳳凰花開，又到了6月各大專院校的畢業季，亦即未來將有新生入學，或大批社會新鮮人面臨租屋問題，該怎麼挑對房屋才能輕鬆入住呢？尤其要觀察環境，以及搬家事項等，均是能租到好房子的眉角。到租屋處了解環境時，最先了解的是「屋況」，避免租到漏水屋。信義居家建議，可仔細觀察內外牆面，如果牆面變色，就要小心壁癌，屋內牆壁接縫有不平整的隆起、水漬，甚至油漆剝落的狀況，就要特別留意房屋漏水的問題。再者，租屋處的「安全性」則是非常重要的部分，信義居家說，應先檢查鐵窗鐵門無生鏽跡象且是方便開啟，還有屋內是否有裝置充足的消防設備，包含滅火器、火警警報裝置、緊急照明設備等，意外發生時才能快速且迅速的逃離現場，避免憾事發生。確定租屋前，應先與房東約定的事項，最好都要以訂定契約來保障，避免掉入租屋陷阱。搬家則是最傷腦筋的工作，信義居家說，現在流行所謂的「微搬家」或「自助搬家」服務，主要瞄準學生自宿舍遷出，或家當少的小資族群。因為東西少，不需專業搬家公司以車計價的方式，改由計程車或包一台貨車兼司機的方式，提供一樓對一樓的司機運送、搬運服務，將物品運送到樓下，再由客戶自行搬上屋內，目前許多搬家公司都有提供此項服務，價錢一趟約一千多元，費用上較專業搬家公司省很，受到不少小資族青睞。不過，信義居家仍建議找搬家公司時，可從經濟部全國工商服務入口網站查詢，業者是否為具備營利事業登記證的合法商家。同時，稍具規模的搬家公司，都須擬訂合約。為避免搬家蟑螂中途加價，簽訂時，仔細註明住家形式，電梯或公寓，樓層高度、樓梯寬度等，描述愈仔細愈有助估價，也避免爭議。另外，搬運前可先拍照，若在搬家過程中，不慎損毀，涉及到求償才有依據。