房市／小家庭在雙北想買房　專家一致建議這點最重要

網友在PTT上列出若有一位小孩或即將有小孩的小家庭，在雙北購屋優先考量，並且還羅列出10項購屋要點，房市專家一致認為，年幼小孩或小孩即將出生的家庭，以距離父母近的區域為優先考量，其次則是和選擇２房或３房，更甚建議選擇離捷運站點，縮短通勤時間。有網友在PTT版上留言，小家庭想在雙北買房，優先考量的重點是甚麼，引發不少網友討論。該名網友提及如果是只有一個小孩或是即將要有小孩的小家庭 以下選項各位在雙北買房的前３名優先順序是什麼? 1.離父母近，可支援照顧小孩。2. 離工作地點近。3.周遭生活機能好。4.空間，2房或3房。5.離台北市中心精華地帶近。6.離捷運站近。7.屋齡。8.有電梯。9.學區好。10.路大條不擁擠重劃區的環境。由於網友提到是只有一個小孩或即將要有小孩，得以想見是年輕夫妻的可能性較高，房市專家一致認為，先以居住長輩附近，可減輕負擔，且能兼顧工作為優先考量。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議有小孩的年輕夫妻買房，以「離父母近，可支援照顧小孩」、「離捷運站近」和「空間，選擇2房或3房」為前三大考量。他分析說，先能安頓好小孩，才得以在工作和照顧小孩取得平衡點，可由此出發點評估購屋條件。至於學區部分，若房價相對低好入手，若房價相對高，其實寄放戶口也是一種解決的方式。除了認同以照顧小孩為第一考量，安新建經業務經理張凱智則認為，離工作地點和近捷運也同等重要，可縮短通車時間，增加與小孩相處時間外，捷運站旁生活機能佳，有助於小家庭的生活品質。信義房屋新店中央店主任高禕婷表示，居住長輩附近，可互相照應外，讓年輕人可更有餘力打拼事業，並且兩夫妻應先評估２房或３房，得以支應未來會增加的人口數，以免小孩出生後，就得緊急換屋。至於學區部分，高禕婷則認為，若能力許可範圍內，可提前一步到位，也是免除未來寄戶口的麻煩。