房市／台南這區公墓將要遷走　屋主歡喜等漲

台南市府決議遷葬永康二王公墓，並進行市地重劃開發，包括拓寬忠孝路、新闢公園等，未來更可與平實營區、砲校創意設計園區串聯。專家指出，墓地遷葬對居住環境一定有加分效果，不過當地居民長年都知道公墓存在，且由於當地距離平實營區車程僅約5至10分鐘，看好平實營區未來發展性，許多屋主不用等到公墓遷葬，早就出現惜售心態，甚至房價也略有漲勢。二王公墓位於永康忠孝路側，台南市地政局表示，該地區都市計畫變更3月經內政部通過，將以市地重劃方式辦理開發，預計先辦理地面上可見墳墓數量清查、基本資料建置、補償費發放、遷葬等工作，2021年完成重劃計畫書公告後，2022年開始施工。該重劃區開發面積約32.6公頃，將劃設住宅區、公園、道路、停車場用地；其中，忠孝路會拓寬，有望促進南北交通貫通，並與平實營區、永康砲校創意設計園區串聯。信義房屋復國店店長李聿旌指出，忠孝路將拓寬，也會新闢道路，成為南北交通要道，未來從平實營區可銜接忠孝路，往北到砲校創意設計園區，最後可接永康交流道；至於公墓遷葬，對居住環境有加分，畢竟現在大多數市中心都已沒有墓了，不過，復國一帶屬於比較封閉的區塊，多半都是在地人住慣了就持續住下去。李聿旌還觀察到，由於距離平實營區僅5至10分鐘車程，不少在地人看好平實營區的未來發展性，加上往北又能串聯砲校創意園區，因此即使公墓還沒遷葬，已經開始出現惜售心態，即便要賣，開價也會略高。目前當地主力產品以透天為主，但沒有屋齡較新的產品，依屋況、屋齡、地坪大小，一般25至30年左右可作為店面的透天，價格約700至900萬，一般住宅用約750至850萬，若是屋齡30年以上，則約600至700萬左右。