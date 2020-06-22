遠雄新未來3 首發「A7未來探險島」　APP 大人小孩一起玩

▲A7未來探險島。(圖/遠雄提供)

▲A7文樂特區空拍。(圖/遠雄提供)

▲A7文樂特區。(圖/遠雄提供)

「遠雄新未來3」認為買房是一件開心的事，透過改善目前的生活環境，獲得更美好的生活，擁有美好緊密的家庭關係，因此此次推出房地產史上第一個主題手遊APP「A7未來探險島」，讓全家人可以一起在玩樂探險的過程中，了解A7重劃區周邊環境，進而了解遠雄新未來3的產品規劃的核心理念。市面上的親子宅大多為針對小孩的需求設計，大人僅為陪玩的角色，其需求相對被忽略，但我們認為真正的美好時光，應為大人、小孩一起玩得很開心，才能獲得真正美好的親子回憶，建立美好的親子關係，故「遠雄新未來3」推出A7重劃區獨一無二的「親子共融宅」，捨棄一般的罐頭遊具，導入Play for all概念，讓大人和小孩都能享受樂趣，進而拉近親子間的距離，此為親子共融宅的規劃理念，故此次產品推廣上設計規劃APP手遊，讓大人、小孩都可享受在遊戲中的樂趣，達到一同玩樂的目的。遠雄新未來系列為A7重劃區的狂銷建案，一、二期超過1200戶兩年半內完銷，締造旋風完銷奇蹟，秉持著提供更美好的生活，獲得1200組客戶肯定，今年暑假遠雄新未來3正式推出，位於A7重劃區的「文樂特區」，文青雙語國中小第一排、面對中華郵政物流園區與4000坪郵政公園，黃金三角正核心地段，規劃24到49坪，目前正熱烈預約中，趕快來電預約賞屋。

「遠雄新未來3」

接待中心：桃園市龜山區樂善一路10號

基地面積：2513.23坪

坪數規劃：24~46坪

樓層規劃：22 F / B4

棟戶規劃：4棟

預約看屋：https://reurl.cc/9E9emn

Android 下載：https://reurl.cc/E7N3NR

iOS (預計6/29開放下載)