房市／連全聯都要自建新店面　高大特區KO橋頭新市鎮

有網友問楠梓高雄大學特區和橋頭新市鎮如何選擇購屋地點，專家認為，高大特區東側已有家樂福，西側未來將開大型全聯後，生活機能健全，比起橋頭新市鎮初開發，有其絕佳優勢。有網友近日在Mobile01上PO文，指自己1年來陸續看了橋頭新市鎮以及楠梓高大特區的建案，雖喜愛高大特區完善的機能，但家人認為橋頭新市鎮有捷運又有科學園區，發展性較佳。對此，回文網友也分兩派意見，有人認為橋頭新市鎮是未來幾年高雄市發展重點，購屋還享稅金優惠，但也有人說，高大無論生活機能、學區都很完備，新市鎮等到發展完備，不知道要多久時間。信義房屋楠梓店專員黃國宸表示，高大特區較橋頭新市鎮具有優勢的地方，主要是生活機能與交通（地理位置）。交通部分，高大特區雖然目前要到左營或鼓山市區，必須走翠華路或軍校路，車程約半小時，但新台17線正在施工，由於路線截彎取直，完工後車程直接減半。至於生活機能，黃國宸說，高大特區是從家樂福楠梓店開始熱鬧起來，家樂福後方還有一間全聯，另外學校、各大餐廳、診所等，也都一應俱全。而且據了解，業者已向台糖租地，預計在德中路新開一間全聯，目前正在挖地基，開幕後，可望帶動周邊商業活絡與生活機能發展；在藍昌路上的全聯當初花了約1000萬租地、自建、裝修，預期這間新的全聯面積更大，成本應該更高。黃國宸表示，由於高大特區發展較久，生活機能比較完善，因此房價略高於橋頭新市鎮。目前當地屋齡10年內透天厝，價格約在1400至1800萬，若是10年內大樓產品，單價約落在15至18萬左右。但值得注意的是，橋頭新市鎮規範建物面寬需在28米以上，對比較小型建商來說，成本負擔較大，因此會在新市鎮推案的多半是較大型建商，未來價格可能也會因此而有提高。