房市／年收入40萬在雙北也能買房　專家教這樣做

有網友於PTT上po文提到，全台年收入後段班落在37-40萬元，這在雙北怎可能買房?房市專家認為以年收入40萬元左右要買進人生第一間房不無可能，只是要「先求有再求好」，可先在新北買套房或小公寓，累積一定資產後再換屋。依據行政院主計處公布工業及服務業總薪資，將員工人數分為10組，約有4分之1受雇員工薪資低於34.8萬元。網友認為，這在雙北根本無能力負擔房價，依中南部房價水準則還有機會。雖然年收入後段班在雙北買房簡直是不可能的任務，房市專家建議兩種方式仍有機會。安新建經業務經理張凱智表示，年收入若在40萬元左右，平均月薪約3.3萬元，以此月薪計算，若要兼顧生活品質，建議每月房貸約占收入的3-4成，約1-1.3萬元，以當前房貸利率約1.4%且借貸20年換算下來，應負擔房貸總額為「200-270萬元」，再以自備款準備3成回推，等於可購買房屋總價約「280-385萬元」，此總價想在新北買房，還要顧及到基本生活和交通機能，只能是「套房」或「小公寓」。「或許可將貸款年限拉到30年，每月付同樣的貸款金額，有機會可以看總價高一點的房子，相對產品的選擇性也較多」張凱智說。其實，在土城、三峽和三重等處都有機會買到小公寓，只是物件不多，要耐心尋找。張凱智建議「先求有，再求好」。他說，因為目前市場利率偏低，考慮買套房收租，或用租金付房貸，都是儲蓄的方式，等付了一段時間，就算再賣掉，房屋本金增加，也等於是自備款增加，那麼相對就更有機會可買更高總價的房子。住商不動產企研室經理徐佳馨則說，要在雙北購買總價300萬左右房屋難度太高，尤其年收入低的小資族是否有足夠頭期款也是一大問題，除非要到基隆或桃園較偏僻區域找房，可趁年輕先投資自己，增加年收入，累積買房本錢。