房市／雙北高房價負擔不起　北漂族南返台中買房新現象

台北市工作機會及薪資水平相對其他縣市高，不少人選擇當「北漂族」，不過，雙北購屋、生活花費也較高，台中第一線房仲業者就觀察到，有兩類北漂族特別喜愛返回老家定居，一種是30多歲剛成家的小家庭，另一種則是退休人士，且無獨有偶的是，靠近公園綠地、生活機能佳的「公園宅」常是這類買家的首選。內政部統計今年1至5月各縣市人口變動，台北市減少1.9萬人，為各縣市最多，此外，從2014年至今，台北市也是淨遷入人口累計負成長最多的縣市，反觀桃園、台中淨遷入累計正成長都超過2.7萬人，居各縣市之冠。信義房屋文心昌平店店長謝明哲觀察到，由於台北的大學、工作機會比較多，很多人大學時期就北上生活，但「30歲是一個門檻」，過30歲之後，如果剛好在大型企業工作，具備調動機會且薪水變動不大，考量到結婚生子後需要長輩「後援」，以及雙北地區房價、物價相對高，搬回台中老家意願變高。例如就有在大型電子公司或上市公司工作的北漂族，一旦有機會調回台中，就帶著妻小南遷。謝明哲說，這類族群多半在台北已存到一筆積蓄，且調動回台中後薪水並不至於有太大變化，因此希望能住在比台北更舒適、更不擁擠的環境，如科博館、勤美誠品、太原路與永興街一帶，因為多綠地、生活機能佳，成為購屋的首選地段，其中，太原路的房價又比西區稍便宜。據他觀察，這類買家的預算多半不會侷限在千萬內，而會選擇屋齡10年左右、單價25至30萬，總價帶介於1500至2000萬左右的物件。信義房屋科博館店店長方治勝則表示，科博館、草悟道一帶綠地比高，文藝氣息濃厚，加上有百貨公司、鄰近知名的中國醫藥大學附設醫院，等於居住環境、生活機能、醫療需求三方面都能滿足，因此格外吸引北漂了半輩子的退休人士，返回到老家台中居住。方治勝說，由於已經退休，這類買家手邊可動用的資產通常比較多，因此多半會鎖定公園綠地週邊500公尺、徒步可到公園或科博館的物件，屋齡多在5至15年，可接受的總價帶約1500至3000萬左右。