房市／新泰五林交易熱區　TOP1在林口這裡

新莊地政事務所統計「新莊、泰山、五股、林口」交易熱點「TOP3」，全都位於重劃區內，分別是林口力行段、五股洲子洋、新莊頭前。其中，林口力行段是以湖南里為主的區塊，里內公園比例高、學區佳，加上全聯、家樂福、頂好等應有盡有，使該里人口數居全新北之冠。專家指出，當地自住需求強勁，交易量自然也就非常熱絡。根據新莊地政事務所統計，新泰五林四個行政區的前三名交易熱點，第一名在林口區力行段，也就是文化北路以東、忠孝路以北、中山路以南，近林口運動公園與頭湖國小一帶，距離國道1號與機捷均開車最快10分鐘車程；第二名在五股區芳洲段，該處位於洲子洋重劃區內；第三名在新莊區中原段，屬於頭前重劃區範圍，約在思源路以東、新北大道及化成公園間，鄰近捷運環狀線。信義房屋五股重劃店林士凱說明，林口區力行段以湖南里為主的區塊，湖南里今年5月總人口2萬5878人，是新北市最大里。雖然林口最知名的三井Outlet不在該里範圍內，但湖南里擁有頭湖國小學區，以及運動公園等許多綠地，再加上家樂福、全聯、頂好，各種生活所需都能滿足，說是「林口的心臟」也不為過。林士凱推測，由於當地居住需求高，連帶讓交易量十分熱絡，成為交易熱區第一名。當地屋齡10年左右中古屋單價約25至30萬初，新成屋約35至40萬間。交易熱區第二名位於五股洲子洋重劃區內的芳洲段，主要幹道為新五路二段、三段，芳洲一路、二路兩側，以及新城八路則是居住最密集的區塊。林士凱認為，以房價來看，洲子洋目前屋齡5年內新屋的平均單價約25至30萬，相較林口、新莊更便宜。頭前重劃區部分，當地屬於純住宅區，捷運環狀線開通後，鄰近幸福站，目前開發已約8、9成，新成屋單價依坪數不同，介於37、38萬至45、46萬間。由於與北市和新北板橋、永和等行政區相比，同樣價格在頭前重劃區可買到全新房子，因此對於外來客頗有吸引力。