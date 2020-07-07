房市／買氣回升　重劃區建案廣告打很兇　買方卻重視這點

台灣各地有不少重劃區，是建商推案熱點，不過，也因為新建案廣告打很大，吸引許多民眾賞屋，重劃區週邊的中古屋因公設低，反而會受惠，交易價量同步受到帶動。信義房屋土城海山店店長林建興觀察，以前許多人對新北市土城的第一印象，不外乎「看守所」、「工廠」，但隨著捷運板南線開通，通勤族一出海山捷運站，立刻看到公園綠地與學校，已經破除一部分刻板印象，近年暫緩重劃區新建案增加，由於每個建案廣告都打得非常大，吸引不少人到土城賞屋，更進一步讓許多人對土城門牌的接受度大幅提升。林建興形容，重劃區內的新建案與中古屋市場可說是「雨露均霑」，因為被新建案廣告吸引來此賞屋的民眾，一部分會選擇買新成屋或預售屋，另一部分則會進入中古屋市場，而選擇中古屋的購屋族群，多半都是基於價格與生活機能考量。以暫緩重劃區和海山捷運站來說，同樣3房含車位，捷運站週邊中古屋總價約1500萬以內，但重劃區約需1800、1900萬以上，且舊市區距離捷運站較近，生活機能相對成熟。同樣的狀況也出現在近期交易熱度很高的台中市北屯區。信義房屋文心昌平店店長謝明哲以10期、11期重劃區為例，10期重劃區發展約10年、11期約20年，因此區內及鄰近地區都有一些屋齡10多年的中古屋，由於建商持續在當地推案，建案廣告一件接一件，加上北屯整體房市走揚，中古屋連帶受惠。以成交價格來說，謝明哲表示，當地中古屋10年前單坪價格大約15、16萬，如今已可達30萬，而11期崇德路上的新建案，目前開價都在30萬以上，有些甚至可以到4字頭。也因為價格、CP值等多方考量，不少購屋族在重劃區內看了一輪新建案，最後仍進入中古屋市場，尤其有小孩的民眾，考量中古屋公設比較低，室內實坪能夠比較寬敞，且價格上較親民，很大比例會捨新成屋、預售屋，選擇中古屋。