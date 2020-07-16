房市／全台瘋輕軌有助房市？淡海實證「明顯上漲」

網路論壇上有網友討論，相較於興建成本較高的中高運量捷運，近年台灣各地似乎「瘋輕軌」，但輕軌對地方上的通勤機能，究竟有無實質幫助？房市專家普遍認為，輕軌的運量、班次密集度比捷運略遜一籌，但對於原本沒有軌道運輸的地區，仍有紓解車潮、補足交通機能的效果，是房市加分利多；根據實價登錄資料，淡海輕軌綠山線2018年底通車前後，沿線站點週邊房價均有明顯漲幅。立法院通過前瞻預算二期及第一期剩餘額度，共5100億預算，其中包括多項捷運或輕軌工程，例如基隆輕軌在綜合規劃階段，力拚2027年通車。又如五股泰山輕軌，可行性研究報告書今年初獲交通部審查通過，最快2023年動工。網友另提到，包括台北市社子、八里，及桃園捷運2.0新增的路線，也幾乎都是輕軌。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，輕軌的運量比起捷運，的確較少，但通勤時間還是能縮短，加上仍是建設議題，對沿線房市會有支撐效果。以淡海輕軌綠山線為例，信義房屋統計實價登錄資料，2018年底輕軌通車，當年度各站點週邊的住宅平均單價，是歷年來最高，可見通車前房價的確漲了一波；再以今年截至目前為止的資料來看，除淡海新市鎮站仍有每坪19.44萬、1字頭房價，其餘各站的住宅單價都穩站2字頭。信義房屋濱海捷運店店長李世堯表示，淡海輕軌開通後，載運量與班次雖比捷運少，但比公車準時又不會塞車，且有部分民眾不開車、不騎車，只能仰賴大眾運輸，因此仍算補足淡海新市鎮交通機能。據他觀察，不少購屋族到淡海新市鎮賞屋，經常會把「距離輕軌站3至5分鐘」列為條件之一，例如有人沒有駕照，或是高齡退休人士想移居淡水，但平時不想開車，就都必須仰賴輕軌。信義房屋五股重劃店店長林士凱則表示，五泰輕軌路線規劃佳，大致沿著蘆洲、五股、泰山等區主要幹道，過去這些區域雖然緊鄰，但只能依靠新五路、成泰路，車流量大、經常塞車，輕軌通車後可分流車潮，加快各區以及到台北市的交通時間，又能轉乘捷運，相當方便，因此對於當地房市，絕對會有加分效果。