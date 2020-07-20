房市／建設議題狂炒　台中北屯住宅均價連登2字頭

信義房屋企研室統計實價登錄資料，台中市北屯區今年4月份至6月份，平均每月平均住宅單價破2字頭，創歷史新高紀錄。究其原因，捷運、COSTCO二店兩大議題炒熱話題，加上重劃區土地釋出量充沛，建商推案量大，新成屋開價穩定落在20萬以上，也帶動中古屋市場。台中近年來房市熱區堪稱就是北屯區，交易量大，房價也有上揚趨勢。根據信義房屋企研室統計，北屯房價曾於2014年7月站上2字頭後，因房市景況下滑而被擠壓，今年4月住宅平均單價20.4萬，至6月份都還破2字頭，是6年後重新回到2字頭。信義房屋文心昌平店店長謝明哲分析，北屯有G0、11期、14期等重劃區，土地釋出量豐沛，建商紛紛推案之下，如惠宇建設有建案每坪單價達28萬，其他也都在20萬以上，連帶拉抬中古屋市場，目前當地屋齡20至30年的中古屋，平均也都有15至20萬的行情。謝明哲說，由於新建案仍密集推出，房價會不斷堆疊，再加上北屯有捷運、COSTCO二店等議題帶動，因此他預計，整體房價還有繼續上揚的空間。信義房屋民俗公園店店長溫明翰也指出，台74線通車後，北屯交通更方便，加上親民的房價、較新的屋齡，均相當吸引首購族；而北屯房價之所以持續上漲，主要原因應是捷運綠線、COSTCO二店兩大重要建設都在北屯，使當地話題性、未來發展性都相當足夠。他分析，目前北屯屋齡20年內大樓，單價落在20至30萬之間，2房總價800至900萬，3房產品則依照屋齡與建設公司品牌，1000多萬元最受購屋族青睞。