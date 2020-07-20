房市／後疫情時代　桃園南崁房市反彈　房屋總價漲幅驚人

後疫情時代來臨，根據信義房屋企研室統計實價登錄資料，桃園蘆竹區今年第1季電梯大樓住宅平均總價達1213萬元，創歷史新高紀錄。業者分析表示，桃園蘆竹未受疫情影響，疫情過後漲幅更是明顯，尤其總價千萬內二手屋「物以稀為貴」，反而漲得最多。另外，根據信義房屋企研室統計資料顯示，桃園蘆竹區平均電梯大樓總價均為千萬內，今年第1季高達1213萬元，不僅創下歷史新高紀錄，更自2018年第4季以來，又重新站上千萬元。桃園蘆竹區主要涵蓋上、下南崁和大竹地區，今年房市並未受到疫情影響。「疫情期間未受衝擊，疫情趨緩後，房市反彈力道更是強勁，買方紛紛出籠購屋」信義房屋南崁奉化店店長張菽倚說。南崁房市之所以反彈，來自於交通建設利多，包括交流道建設，以及捷運綠線動工，因為正在施工中，讓買方很有感。另一原因則是，蘆竹空屋量也是桃園主要行政區當中最少，供給降低，影響價格上漲。依據內政部資訊平台公布資料，蘆竹區去年第二季空屋量戶數僅200多戶，是桃園主要行政區最少。若依2018年一整年資料亦然。南崁房市反彈最明顯反映在於總價千萬內房屋。張菽倚指出，總價千萬內的物件稀有，供不應求情況下，賣方不願開低，買方更願意加價購屋，致使交易均高於實價登錄行情，甚至碰觸到2014年和2015年房價高點，也加快了流通速度。